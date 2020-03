Le Repaire Jeunesse de Moncton offre un nouveau programme alimentaire

Jamais à court d’idées ni d’ambition pour le service des enfants, le Repaire Jeunesse de Moncton s’attaque à l’insécurité alimentaire des jeunes qui vivent dans la communauté du Grand Moncton. Depuis le lundi 24 février 2020, un nouveau programme leur permet de souper gratuitement du lundi au vendredi.

Ce programme est une des multiples initiatives que le Repaire Jeunesse entreprend pour faire face aux problèmes quotidiens rencontrés par les jeunes du Grand Moncton.

«Selon les données communiquées par le bureau du défenseur des enfants et des jeunes du Nouveau-Brunswick, un jeune sur quatre vit dans la pauvreté et près de 49% de ces jeunes font face à l’insécurité alimentaire», rappelle Moncef Lakouas, directeur général du Repaire Jeunesse.

«Grâce à ce programme, le Repaire Jeunesse de Moncton sera en mesure de s’assurer que nos jeunes ont accès à un repas santé à tous les jours. Ce programme leur offrira aussi une éducation sur les bonnes habitudes alimentaires, un facteur important alors qu’ils sont à l’âge où leur corps est en pleine croissance.

«Nous travaillons également avec des partenaires communautaires pour déve- lopper un programme de nutrition, afin que les enfants puissent apprendre davantage sur la création de saines habitudes alimentaires et l’achat d’épicerie en respec- tant un certain budget et la préparation de repas sains. Être capable de se nourrir correctement peut avoir des avantages positifs sur leur croissance physique et leur développement mental», ajoute M. Lakouas.

Avec ce nouveau programme, le Repaire Jeunesse de Moncton espère réduire les conséquences nutritionnelles de la pauvreté qui touche les jeunes, tout en donnant à ces derniers de saines habitudes alimentaires.