Le Relais pour la vie de Shédiac recherche toujours une présidence

par

Le comité du Relais pour la vie de Shédiac est à la recherche d’une présidence pour prendre la relève cette année. Il faut rappeler que le comité est sans présidence depuis les deux dernières années. La dernière présidente a été Cheryl LeBlanc pour le Relais de 2014. Le Relais pour la vie de Shédiac avait alors amassé plus de 100 000$.

L’an dernier, une somme de plus de 63 000$ a été recueillie pour la cause. Précisons que le comité du Relais perd les services de son trésorier cette année. Tous les bénévoles du comité organisateur veulent d’ailleurs remercier l’ancien trésorier du comité, Robert Boudreau, pour ses nombreuses années de bénévolat pour le Relais pour la vie de Shédiac.

Le comité est donc à la recherche d’une présidence, d’un.e trésorier.ère et de bénévoles afin de poursuivre ses activités prochainement. La population est invitée à se joindre à la cause en donnant un coup de main avant ou pendant le jour du Relais. Sans le dévouement et l’engagement des bénévoles, le Relais pour la vie dans la région ne serait pas un succès. Ceux qui sont intéressés à se joindre ou pour avoir plus d’informations, peuvent communiquer avec la Société canadienne du cancer à Moncton au 382-1646 ou au 859-6977.

Une nouveauté cette année pour le Relais, l’événement se tiendra le samedi 10 juin prochain au parc Pascal-Poirier, situé sur la rue Main à Shédiac, de 18h à minuit. L’événement se déroulait auparavant à l’école Louis-J.-Robichaud ou au parc provincial de la Plage Parlee. Le Relais pour la vie de Shédiac est habituellement précédé par un souper pour les survivant.e.s. Le souper n’a pas été encore confirmé.

En 2015, plus de 331 communautés au pays avaient participé à un Relais pour la vie et une somme de plus de 33 millions de dollars avait été amassée pour la cause. Ensemble, joignez-vous pour combattre le cancer.