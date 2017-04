Le Relais pour la vie de Shédiac approche à grands pas

par

Le comité du Relais pour la vie de Shédiac aimerait rappeler à la population qu’il n’est pas trop tard pour inscrire une équipe afin de participer à l’événement de cette année. Le temps commence à filer vite donc le comité rappelle aux gens de faire leur inscription le plus rapidement possible. De plus, il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe pour participer. Les personnes qui n’ont pas d’équipe peuvent également s’inscrire seules. Ceux qui le désirent peuvent également inscrire leur équipe ou s’inscrire seuls en ligne grâce au site web de la Société canadienne du cancer. Il suffit de choisir la région de Shédiac et la date de l’événement du Relais qui est le 10 juin.

Le comité est toujours à la recherche de gens qui voudraient participer au Relais pour la vie qui se déroulera au Parc Pascal Poirier de Shediac le samedi 10 juin prochain de 18h à minuit. Le tout débutera à 18h avec le Tour des survivants. Des stationnements seront disponibles pour l’événement et les aménagements du parc Pascal Poirier et sa proximité sont également des atouts pour que le Relais soit un succès selon le président du comité, Guy Lavigne.

D’après M. Lavigne, près de 12 équipes étaient inscrites il y a quelques semaines et il est encore temps de le faire. M. Lavigne aimerait avoir encore plus d’équipes afin d’atteindre un objectif financier de 100 000$. Il a aussi dévoilé qu’une très jeune personne planifiait d’amasser près de 2000$. Donc, le défi est lancé à tous. Le cancer n’a pas d’âge, il ne prend jamais de vacances ou de repos. Le comité continuera d’amasser des fonds et est toujours à la recherche de participants et de bénévoles pour son événement. Le comité incite les gens à participer au Relais comme participant, mais aussi à venir les encourager. Pour ceux et celles qui ont déjà une équipe, il est important de préciser qu’il y aura des soirées bancaires pour eux les 9 et 30 mai ainsi que le 6 juin à compter de 19h au Centre pastoral de Shédiac. Le comité désire aussi informer les équipes qu’ils peuvent toujours faire la promotion de leurs activités sur Facebook, à CJSE ou dans le Moniteur. Il suffit de rejoindre Natacha Noël Breau, responsable des communications au 532-8445 ou au 853-6460.

À noter qu’il y aura encore des luminaires à vendre pour ceux qui désirent en acheter au coût de sept dollars pour un ou deux pour 10 dollars sur le site du Relais le 10 juin. Les personnes pourront également faire des dons ou acheter des billets. S’il y a des survivants qui désirent participer au souper pour la première fois, ils peuvent rejoindre Carole Melanson au 532-6700 ou au 533-4615. Le repas est gratuit, mais il faut s’inscrire. Le repas aura lieu à l’école Louis-J.-Robichaud de Shédiac qui aura lieu de 16h à 17h et sera préparé par le cuisinier Jean-Guy et son équipe Lavigne et son équipe de bénévoles travaillent d’arrache-pied afin d’aller chercher davantage de gens et d’équipes pour participer au Relais Le comité invite les gens à s’inscrire et continue d’utiliser et de développer les médias sociaux afin de réveiller davantage la population. Pour plus d’informations à propos du Relais pour la vie de Shédiac ou pour être bénévole, les gens peuvent appeler le président Guy Lavigne au 532-6954 ou par cellulaire au 533-6954. Ensemble, joignons nos forces et faisons face à cette terrible maladie.