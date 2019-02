Le Projet-impôt revient pour une 49e année

par

Pendant trois jours consécutifs en mars, des étudiantes et étudiants de la Faculté d’administration de l’Université de Moncton rempliront sans frais des déclarations de revenus qui sont inférieures à 35 000$ par personne ou 45 000$ par couples.

Pour cette 49e édition du Projet-impôt, le service sera offert le vendredi 22 mars, de 13 heures à 19 heures, le samedi 23 mars, de 10 heures à 16 heures, et le dimanche 24 mars, de 10 heures à 16 heures, au pavillon Jean-Cadieux du campus de Moncton.

Afin de faciliter leur tâche, les étudiantes et étudiants utiliseront encore une fois un logiciel informatique fiscal.

Les étudiantes et étudiants bénévoles ne rempliront cependant pas les déclarations de revenus et de prestations pour les personnes décédées, pour les particuliers en faillite ou encore pour celles et ceux qui ont des gains en capital/pertes ou des revenus et dépenses d’entreprise ou de location et des revenus de placement de plus de 1000$.

Les dons reçus seront remis à des organismes de charité ou utilisés pour des projets étudiants.

Depuis les 49 dernières années, le Projet-impôt a permis à plus de 2000 étu- diantes et étudiants de remplir au-delà de 34 000 déclarations de revenus.

Vous pouvez obtenir d’autres renseignements auprès de Marc-André Collin, coordonnateur de l’événement, à emc6392@umoncton.ca.