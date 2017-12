Le «prince canadien du piano» et ses invités fêtent Noël à La Caserne

par

Le pianiste Roger Lord et ses invités, le duo composé de la comédienne-chanteuse acadienne Isabelle Cyr et du musicien et chanteur Yves Marchand, ainsi que les pianistes Sébastien Leclerc, Yulin He et Zhentong Wang offriront le concert Noël à La Caserne le dimanche 17 décembre à 15h au Centre des arts et de la culture de Dieppe.

Le récital sera dans l’esprit d’une véritable soirée de famille du temps des fêtes avec des pièces de styles variés.

«Je jouerai des œuvres solos de piano classique de Bach, Liszt, Schubert, et Tchaïkovski. Puis, il y aura, en duo avec mon ancien étudiant Sébastien Leclerc, des pièces du célèbre Casse-Noisette de Tchaïkovski. Je jouerai aussi de jolis duos de piano avec deux de mes jeunes élèves d’origine chinoise qui sont vraiment talentueux. Mes invités de marque pour ce bel événement, Isabelle Cyr et du Yves Marchand, que je connais de longue date, sauront sûrement mettre de la vie, du rire et un esprit de fête à notre rencontre musicale de Noël!», explique le pianiste et professeur au département de musique à l’Université de Moncton, Roger Lord.

Les jeunes élèves de M. Lord sont Yulin He, 10 ans, et Zhentong Wang, 15 ans. Zhentong Wang a remporté le 1er prix aux finales provinciales du Nouveau-Brunswick en piano dans la catégorie intermédiaire en juin dernier.

«Cette production du Centre des arts et de la culture est la deuxième édition d’un concept de concert de Noël où nous invitons un musicien ou une musicienne classique à s’entourer d’autres artistes pour présenter un spectacle sur la scène de La Caserne à l’approche des fêtes. Ça donne de très belles rencontres musicales qui me rappellent la chaleur et la convivialité du temps des fêtes de mon enfance», par-tage le directeur du CACD, Luc Gaudet.

Surnommé le «prince canadien du piano» par le China Daily, Roger Lord a été nommé en 2017 parmi les «150 choses et personnalités canadiennes illustres», sur le populaire site Internet chinois Sina-Weibo suivi par des millions d’internautes. Cette liste, préparée par l’Ambassade du Canada comprenait aussi James Cameron, Denis Villeneuve, David Suzuki, Roméo Dallaire, Louise Arbour, Margaret Atwood, Glenn Gould, Oscar Peterson, Diana Krall et le «bras canadien».

Les billets sont disponibles aux points de vente du réseau admission du Grand Moncton, soit au Centre des arts et de la culture de Dieppe, au Monument Lefebvre, à la billetterie de l’Université de Moncton et au théâtre l’Escaouette, ainsi que sur le site Web admission.com.