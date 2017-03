Le premier ministre à la tête d’une délégation au salon des produits de la mer de Boston

par

Plusieurs entreprises du Nouveau-Brunswick faisaient partie d’une délégation dirigée par le premier ministre, Brian Gallant, et le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Rick Doucet, pour prendre part au plus grand salon des produits de la mer en Amérique du Nord.

«Les secteurs des pêches et des produits de la mer du Nouveau-Brunswick contribuent de façon importante à l’économie du Nouveau-Brunswick, a déclaré M. Gallant. La promotion de nos produits de classe mondiale auprès d’acheteurs des États-Unis, notre plus grand marché d’exportation, créera des emplois et stimulera le déve-loppement économique.»

Le salon Seafood Expo North America, communément appelé le Boston Seafood Show, avait lieu du 19 au 21 mars. Plus de 20 000 acheteurs et fournisseurs de produits de la mer frais, congelés, emballés et à valeur ajoutée y participent.

L’expansion d’industries traditionnelles comme les pêches est un élément clé du Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick, le cadre du gouvernement visant à faire progresser l’économie.

«Le commerce avec les États-Unis est essentiel pour l’économie du Nouveau-Brunswick, a affirmé M. Gallant. Nous avons rencontré les gens d’affaires et les représentants gouvernementaux pour discuter de l’importance d’échanges commerciaux robustes entre le Canada et les États-Unis pour nos économies respectives.»

Les entreprises néo-brunswickoises suivantes faisaient partie de la délégation : Shediac Lobster Shop, Little Shemogue Oyster Company, South Shore Trading, de Port Elgin; Intercambio / Michel et Charles LeBlanc, de Cap-Pelé; Partner Seafood, de Shediac; Gourmet Chef Packers, de Shediac; Westmorland Fisheries, de Cap-Pelé, Captain Dan’s, de Richibucto; Bay Shore Lobster, de St. George; Paturel International, de l’île Deer et True North Salmon, de Blacks Harbour.

Plusieurs entreprises de transformation du Nouveau-Brunswick faisaient aussi partie de la délégation, notamment Les Plastiques Downeast. D’autres entreprises de la province participaient également au salon sans faire partie de la délégation officielle du Nouveau-Brunswick.

«Le Nouveau-Brunswick offre certains des meilleurs produits de la mer au monde, a dit M. Doucet. La promotion de ces entreprises et de leurs produits de renommée mondiale à Boston a une très grande incidence sur notre capacité à attirer de nouveaux clients, à élargir nos marchés et à créer plus d’emplois pour les gens du Nouveau-Brunswick.»

La présence d’entreprises du Nouveau-Brunswick à des expositions internationales et à d’autres activités d’envergure mondiale s’inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à conquérir de nouveaux marchés et à faciliter l’augmentation des ventes sur les marchés d’exportation afin d’aider à faire croître l’économie du Nouveau-Brunswick.

La délégation néo-brunswickoise faisait partie du pavillon du Canada atlantique, en partie financé par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.