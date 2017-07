Le plus long «Lobster Roll» Nouveau record de 180 pieds un pouce pour Shédiac

par

Gilles Haché

Le Festival du homard de Shédiac lançait ses activités avec la confection du plus long «Lobster Roll» au monde.

L’équipe de la Chambre de commerce du Grand Shédiac, appuyée de plus de 75 bénévoles, a réussi à établir une nouvelle marque de 180 pieds un pouce, l’ancien record établi dans le New Hampshire était de 159 pieds.

Il a fallu plus de 12 heures pour cuire le pain dans un four à pizza. On a utilisé 125 livres de chair de homard et huit litres de mayonnaise.

Les gens présents ont par la suite dégusté un morceau de cette fameuse guédille.