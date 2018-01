Le Père Noël de la baie de Cocagne

par

Depuis plusieurs années maintenant, à la veille de Noël Paul-Émile Bourque déguisé en Père Noël se promène sur la baie de Cocagne saluant les curieux qui viennent le voir. C’est devenu une tradition.

Cette année ce Père Noël de la baie de Cocagne nous révèle un côté patriotique en brandissant un drapeau acadien, sans doute pour rappeler la fête jubilaire qu’on vient de vivre dans le village. Il y’a quelques semaines, les célébrations pour marquer le 250e de Cocagne (1767-2017) prenaient fin avec une agréable fête organisée pour les bénévoles.

Justement à cause du grand nombre de bénévoles qui ont été fidèles aux rendez-vous, la fête du 250e fut une très belle réussite! Avec l’ouverture officielle au mois de janvier, un programme d’activités avait été entamé pour toute l’année tantôt pour les élèves de l’école Blanche-Bourgeois, mais le plus souvent avec la parti- cipation de la grande communauté : carnaval d’hiver; tintamarre; ateliers; causeries; conférences; concerts; soirées animées/musicales; soupers à la chandelle et gastronomiques; thé d’autrefois; pièce de théâtre; pow-wow d’amitié (mi’kmaq-acadien); pique-niques; dévoilement d’une plaque (grand panneau installé du côté sud du pont) pour commémorer les quatre familles fondatrices : Arseneau, Gueguen, Hébert et Bourg; weekend des Cocagneries, etc.

Mais toute bonne chose a une fin et l’eau continue de couler sous les ponts. Il reste à espérer que l’on continuera de célébrer Cocagne et d’être fiers de ce beau Pays d’abondance!