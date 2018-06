Le Pavillon Bleu flottera au-dessus de la plage de Cap-Pelé

par

Gilles Haché

C’est le 17 juin à 14h que le Pavillon Bleu s’élèvera pour la première fois au-dessus de la plage de l’Aboiteau à Cap-Pelé, première plage côtière du Canada à obtenir cette désignation internationale convoitée ainsi que la première plage au Nouveau-Brunswick.

«Nous sommes fiers et ravis de hisser le premier Pavillon Bleu en milieu côtier du Canada, à la plage de l’Aboiteau. Le Pavillon Bleu est une reconnaissance des efforts acharnés et de la détermination déployés par Cap-Pelé pour atteindre l’excellence en matière d’environnement et obtenir une qualité d’eau exceptionnelle», affirme Kelsey Scarfone, directrice du programme Pavillon Bleu chez Environmental Defence. «En plus d’offrir une eau de baignade parfaite, la plage de l’Aboiteau possède d’excellentes installations et des pratiques de gestion qui lui permettent de s’élever au rang des meilleures plages du monde entier.»

«C’est avec fierté que Cap-Pelé arbore son premier Pavillon Bleu obtenu cet été à la plage de l’Aboiteau. L’obtention de cette certification est une reconnaissance de l’ardeur au travail et de l’engagement envers l’excellence dont a fait preuve la collectivité», se réjouit Serge Léger, maire du Village de Cap-Pelé. «Le comité de gestion de la plage travaille à l’obtention de la certification depuis 2015.»

La présence du Pavillon Bleu flottant au-dessus d’une plage ou d’une marina indique que les installations sont propres, gérées de manière écologiquement durable et sécuritaires pour la baignade. Le Pavillon Bleu est une garantie d’excellence pour des vacances en famille agréables.

Lors de la réunion régulière de la municipalité, lundi soir, on a procédé à l’adoption d’une politique axée sur la communication et la gestion des médias sociaux.

Dans sa politique, la municipalité veut fournir au public des renseignements exacts, complets, objectifs, opportuns, pertinents et compréhensibles au sujet des politiques, des programmes et des services de la municipalité; elle doit tenir compte des préoccupations et des vues du public lorsqu’il s’agit d’établir des priorités, d’élaborer des politiques et de mettre en œuvre des programmes et de faire en sorte que la municipalité soit visible, accessible et redevable au public qu’elle sert.

Les citoyens du chemin St-André-LeBlanc pourront profiter de l’extension du système d’égouts. Il en coutera 2.81 du pied de façade payable en quatre versements et cela pour une période de 20 ans. Le coût du branchement sera de 100$ pour les premiers trois ans.

Une fête sera organisée pour honorer Josée Doiron qui a remporté la médaille d’or au Championnat canadien de ringuette avec l’équipe Atlantic Attack; la date n’a pas encore été arrêtée.

La course Pépère boite à lunch aura lieu le mardi 12 juin, le départ se fera de Cap-Pelé avec des arrêts tout au long du parcours jusqu’à Grande-Digue. Les citoyens sont invités à déposer des denrées dans les boites bleues posées dans différents commerces.

Le maire Léger a eu une rencontre avec les gens du ministère des Transports au sujet de l’affichage sur la route 15, aucune solution n’a encore été trouvée. Monsieur Léger dit qu’il va continuer à travailler sur ce dossier tant et aussi longtemps qu’il le faudra pour régler le problème.

La prochaine réunion publique aura lieu le 9 juillet prochain à 19h.