Le Pavillon Bleu flotte fièrement à Cap-Pelé

Dimanche dernier, c’était un après-midi de réjouissances au Village du Cap-Pelé pour célébrer la cérémonie officielle de la montée du Pavillon Bleu à la plage de l’Aboiteau. En plus des discours des dirigeants municipaux et provinciaux et de la gestionnaire du program Pavillon Bleu Canada, l’évènement fut également une journée familiale à la plage. Reconnu et respecté internationalement, le Pavillon Bleu est un écolabel pour les plages et marinas. À ce jour, 4000 drapeaux Pavillons Bleus flottent dans 49 pays. La plage de l’Aboiteau est la première plage d’eau salée au Canada à recevoir l’écocertification du Pavillon Bleu. Pour avoir cette certification la Plage de l’Aboiteau à du répondre à 33 critères. Sur la photo, de gauche à droite : Hector Doiron et Hector Cormier, conseillers du Village de Cap-Pelé; Éliza LeBlanc, mairesse adjointe du Village de Cap-Pelé; Yvonne LeBlanc, conseillère du Village de Cap-Pelé; Kelsey Carefone, gestionnaire du programme Pavillon Bleu Canada; Carole LeBlanc, conseillère du Village de Cap-Pelé; Serge Léger, maire du Village de Cap-Pelé; Hon. Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick et Victor Boudreau, député de Shédiac-Beaubassin-Cap-Pelé qui ont procédé à la levée du drapeau Pavillon Bleu. (Photo : Gilles Haché)