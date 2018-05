Le nouveau magasin-entrepôt Costco ouvrira à la fin de l’automne 2018

par

Après des mois de préparation, la société Costco Wholesale a récemment confirmé que son nouveau magasin-entrepôt, à Moncton, qui sera plus grand et qui possédera une station-service, sera situé à Granite Centre, au coin de la promenade Elmwood et de la route 2 de la Transcanadienne.

Le Comité consultatif d’urbanisme de la ville a approuvé les plans de Costco le 28 février 2018; cette dernière est donc maintenant prête à aller de l’avant.

Il a déjà été annoncé que le nouveau magasin-entrepôt aura une superficie de 154 000 pieds carrés et qu’il sera construit sur un terrain de près de dix-sept acres donnant dans la promenade Granite.

«Nous sommes très heureux de faire une annonce officielle et nous sommes prêts à aller de l’avant avec notre nouveau magasin-entrepôt, au Granite Centre, a déclaré Pierre Riel, premier vice-président et directeur général de Costco Wholesale pour l’est du Canada. Nos membres sont très fidèles et voilà un certain temps que nous pensons à agrandir nos installations. Nous savons que nos membres ne seront pas déçus.»

Le nouveau magasin-entrepôt sera le plus grand de la province. Le stationnement comprendra 849 places, et la station-service, qui comptera quatre îlots d’essence, se trouvera de l’autre côté du stationnement; il y aura suffisamment de place pour un agrandissement futur.

«Nous sommes très heureux de l’emplacement du nouveau magasin-entrepôt Costco, c’est-à-dire dans la promenade Granite. Cette société est pleinement d’accord avec la vision que nous avons pour le Granite Centre, a déclaré Alvin Léger, président de Lumel Holdings Inc. Ce centre ultra moderne viendra enrichir l’offre de magasins au détail dans le Grand Moncton.»

Costco est le deuxième détaillant important annoncé pour le Granite Centre. M. Léger a déjà annoncé que le magasin Home Hardware de la promenade Elmwood s’installerait également au Granite Centre.

«Nous sommes heureux d’avoir pu contribuer à la concrétisation de cette vision stratégique pour le commerce de détail dans le Grand Moncton, a dit Bill Hennessey, directeur général de Colliers International Nouveau-Brunswick. Le nouveau magasin-entrepôt Costco ainsi que le Granite Centre seront de formidables atouts pour le commerce de détail dans le Grand Moncton.»