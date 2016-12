Le Noël de Cécile Belliveau, de Dieppe

par

(N.A.L.) – La passion pour les petits villages et les crèches dans le temps de Noël anime bien des gens et plusieurs pièces de maisons sont décorées selon les gouts et design des gens.

La maison de Cécile Belliveau, à Dieppe, revêt un cachet spécial à chaque Noël avec ses petits villages qui prennent une allure du vieux temps et montrent des scènes des années passées.

«J’ai commencé 38 ans passés à faire de la céramique et des petites maisons et c’est là que la collection a commencé, a dit Cécile Belliveau. Cependant, il n’y avait pas de lumière à l’intérieur et je voulais un village vivant avec des lumières. J’ai donc commencé à en acheter ici et là au courant des années. Je cherche des morceaux qui me touchent.»

Une grange, un camping, la forêt, le train, les voitures, la surface glacée, le carrousel qui tourne, la butte de ski, la caserne de pompiers, les magasins, les églises et même un cimetière, tout y est. Ce sont des morceaux que je trouve un peu partout, a ajouté la sympathique Mme Belliveau. Je dois placer la crèche. Ce sont tous de réels petits villages avec des personnages qui racontent le vieux temps. J’en ajoute à chaque année, selon ceux que je découvre.»

La collection compte plus de 70 maisons avec de la neige, les étoiles au firmament, les flocons qui descendent du plafond avec un foyer et de la musique de Noël.

«C’est mon Noël, a ajouté avec passion Mme Belliveau. C’est ma collection de plus de 38 ans. Ce n’est pas un travail de tout l’installer, je le fais au début novembre sur une période d’environ trois semaines. La configuration change à chaque année. Je place les maisons en premier et les personnages en dernier. J’ai déjà des idées pour l’an prochain, j’ai voulu placer plus de maisons cette année parce que j’avais trop de commerces. J’en ai ajouté une dizaine.»

C’est un des plus beaux montages de Noël, à Dieppe.