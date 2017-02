Le Mur de la renommée sportive de Memramcook grandit

par

(N.A.L.) – Le Mur de la renommée sportive de Memramcook s’est élargi de quatre membres, dimanche, lors de la cérémonie d’intronisation qui s’est déroulée au gymnase de l’école Abbey-Landry, de la municipalité.

Les bâtisseurs Léo Gaudet (hockey et baseball), Linda Bernadette LeBlanc (patinage artistique) et Bob LeBlanc (balle-molle) et l’équipe des As de Memramcook, à la balle-molle, sont les nouveaux membres du panthéon du sport de la communauté.

Selon Linda LeBlanc, la cérémonie a été très spéciale. «Se faire reconnaitre dans la vallée devant les membres de ma famille et tous ces gens, c’est spécial, a-t-elle indiqué. Je connais tous les gens et c’est rare qu’on se fait reconnaître dans sa propre communauté. J’ai dédié plus de 35 ans au patinage artistique. Je suis toujours là et il faut être passionné pour continuer. Cela demande beaucoup de travail et on le fait bénévolement. J’ai commencé avec mes enfants et j’ai continué. Je vais prendre un petit recul du patinage, avant longtemps.»

Dorine LeBlanc était une des joueuses des As de Memramcook, de 1970 à 1979. «C’est un grand plaisir, on ne sera pas oubliée, a dit LeBlanc. On a travaillé fort et ce sont des souvenirs qui restent dans la communauté. Toutes les femmes ont donné beaucoup d’efforts aux pratiques et lors des parties. Cette cérémonie était intéressante et a réuni des amies qu’on n’avait vues depuis longtemps. Je suis contente de les retrouver.»

Le bâtisseur à la balle-molle, Bob LeBlanc, était honoré de la distinction qui lui a été attribuée. «C’est un honneur de se faire reconnaitre dans ta propre paroisse, a-t-il indiqué. Je suis dans ce sport depuis 30 ans. J’apprécie beaucoup être l’entraineur des jeunes. C’est un bon sentiment aujourd’hui, il y a beaucoup de monde avec qui j’ai travaillé durant toutes ces années. Cela fait chaud au cœur de les voir ici. Je n’ai pas encore fini avec ce sport.»

Léo Gaudet s’est donné au hockey et au baseball. «J’ai été impliqué pour 35 ans, a-t-il révélé. J’ai travaillé dans ces domaines et c’est un bel honneur. Je ne m’y attendais pas du tout, c’est un bon feeling. J’étais nerveux pour monter sur l’estrade, je ne suis pas habitué à cela. J’ai fait plusieurs petits discours aux joueurs, mais c’était une autre expérience de le faire aujourd’hui devant cette foule. Je ne suis plus impliqué dans les sports, je passe mon temps dans le jardin.»

Plusieurs personnes étaient présentes pour la cérémonie. Une réception a suivi et les gens ont en profité pour examiner certains artefacts des sportifs de la vallée.