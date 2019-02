Le Mur de la renommée sportive de Memramcook ajoute quatre nouveaux membres

par

(N.A.L.) –Le Mur de la renommée sportive du Village de Memramcook s’est enrichi de quatre nouveaux membres, dimanche soir, lors d’une cérémonie d’intronisation à l’école Abbey-Landry dans le cadre du Carnaval d’hiver de la municipalité.

Les intronisés, qui sont de véritables références du sport à Memramcook, sont Mélanie LeBlanc, Donald Cormier, Christian Gaudet et six athlètes de la formation -21 ans des Athlétiques, à la balle-molle.

Donald Cormier a été entraineur, arbitre et président de la ringuette dans la communauté pendant 23 ans. Il a joué un rôle prédominant dans le développement de ce sport dans la communauté.

L’athlète Christian Gaudet a commencé à jouer au hockey à cinq ans. Il a été capitaine des Wildcats de Moncton de la LHJMQ et des Aigles Bleus de l’Université de Moncton. Il a gagné la Coupe du Président en 2006. Il est fondateur du programme de hockey boule Goodies et est entraineur adjoint des Gee Gees de l’Université d’Ottawa.

Mélanie LeBlanc a laissé sa marque comme athlète en patinage artistique. Membre du Club de patinage artistique de Memramcook à un jeune âge, elle a participé à de nombreuses compétitions nationales tout en remportant des médailles. Elle a partagé la glace avec les grands noms comme Kurt Browning, Jamie Salé et Elvis Stojko.

Les Athlétiques, à la ballemolle, ont remporté le championnat national junior, en 1990. Il y avait six filles de Memramcook au sein de l’équipe du NB du moment, soit Lisa Bourgeois-Richard, Fernande LeBlanc, Carole Cormier, Janice Ouellette-Hicks, Claudine Sweeney et Brigitte Sonier. La balle-molle a commencé à l’école locale en 1985 et plusieurs équipes ont laissé leur marque aux Jeux de l’Acadie.

Selon Claudine Sweeney de l’équipe de balle-molle, «c’est spécial d’honorer les gens des petites communautés qui sont bons dans les sports. Ceci motive les jeunes à continuer dans la balle-molle. On avait une grande amitié dans notre groupe. On a prouvé qu’on peut gagner un championnat national même en vivant dans une petite place. Je suis heureuse et cela fait chaud au cœur d’avoir été intronisée. On habitait Memramcook et on a obtenu le soutien de la communauté. C’est apprécié. Mon souvenir est le fait qu’on a fini notre carrière en gagnant le championnat national comme équipe hôtesse à Notre-Dame.»

Mélanie LeBlanc a bien apprécié la cérémonie. «C’est un honneur très spécial et qui nous ramène de beaux souvenirs et mémoires, a-t-elle indiqué. J’ai pu patiner avec des amis et me rendre aux compétitions. Mon souvenir s’est passé au Saddledome, à Calgary, devant 19 000 personnes et voir mon nom sur l’écran avec la mention de Memramcook. C’était spécial et je suis vraiment contente d’avoir été admise.»

M. Ringuette de la place était aussi bien heureux de sa reconnaissance. «Cela fait bien du plaisir de faire reconnaître tout ton travail par la communauté, a dit Donald Cormier. J’ai travaillé pendant plus de 23 ans comme arbitre, entraineur, président, dont j’ai encore le titre probablement pour la dernière année. Je ne suis plus entraineur depuis cette année. C’est bien d’être reconnu pour ce que tu fais.»

Christian Gaudet a été admis malgré son jeune âge. «Cela fait chaud au cœur et c’est spécial pour moi, a-t-il indiqué. J’ai mon nom avec la liste des autres grands sportifs de la région. J’étais heureux de voir d’anciens entraineurs et amis avec qui j’ai joué au hockey mineur. Ce sont eux qui m’ont permis de jouer à un haut niveau durant ma carrière. Comme souvenir, je dirais un mélange de tout. J’ai été impliqué avec les jeunes au hockey boule et on a connu une grosse année avec les Wildcats en gagnant la Coupe du Président. J’étais heureux de voir des jeunes ici ce soir et je sais qu’ils seront les prochains.»

Une réception a suivi la cérémonie d’intronisation.