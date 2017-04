Le Mois de la jonquille, un événement percutant depuis 1957

par

La Société canadienne du cancer donne le coup d’envoi de la 60e édition du Mois de la jonquille, qui met de l’avant l’apport des bénévoles et les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer.

En avril, la Société canadienne du cancer (SCC) célèbre son 60e Mois de la jonquille en mobilisant les Canadiens pour qu’ils portent une épinglette jonquille ou achètent des jonquilles fraîches afin de manifester leur soutien aux personnes touchées par le cancer et d’honorer celles qui ont perdu leur combat. Les fonds réunis grâce à la vente de jonquilles et d’épinglettes pendant le Mois de la jonquille financent des projets de recherche qui sauvent des vies, des services d’information, des initiatives de défense de l’intérêt public ainsi que des programmes de soutien partout au pays.

Des bénévoles visiteront à pied les communautés à travers le Canada pour faire du porte-à-porte, vendre des épinglettes et des jonquilles fraîches et encourager le public à donner généreusement. Au Nouveau-Brunswick, les bénévoles vendront des jonquilles fraîches un peu partout à travers la province du 29 mars au 8 avril. Les épinglettes jonquilles seront offertes dans tous les magasins dépôts de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick du 20 au 26 mars; dans toutes les succursales de la Banque Scotia du 3 au 7 avril; dans toutes les pharmacies Lawton’s Drugs du 1er au 30 avril. Les jonquilles en pot seront vendues dans tous les magasins Loblaws du 18 avril au 4 mai.

«Nous sommes profondément reconnaissants du soutien que les Canadiens nous ont témoigné au cours des six dernières décennies pendant le Mois de la jonquille, affirme Anne McTiernan-Gamble, chef de la direction de la Société canadienne du cancer au Nouveau-Brunswick. Grâce à nos donateurs et au travail inlassable de nos bénévoles et de notre personnel, nous avons fait des progrès importants dans la lutte contre le cancer. Mais dans la réalité, le nombre de cas de cancer au Canada devrait augmenter de près de 40 pour cent d’ici 2030, ce qui accentuera la demande de recherches et de services. Aujourd’hui, plus que jamais, nous avons besoin du soutien généreux des Canadiens.»

Contribuez à la lutte. Pour en savoir plus sur le Mois de la jonquille, ou pour manifester votre soutien, visitez cancer.ca/jonquille.