Le Méchant party acadien promet à Dieppe

Normand A. Léger

Il y a quelques années qu’une belle brochette d’artistes s’est réunie à Dieppe pour présenter de nouvelles chansons au public et c’est exactement ce que le jeune promoteur Samuel Bourgeois veut offrir avec six des plus grands noms d’artistes acadiens, le samedi 9 juin, au Centre Arthur-J.-LeBlanc.

Production Bourgeois est une nouvelle entreprise qui veut présenter des spectacles musicaux de qualité dans le Sud-est. Le premier Méchant party acadien promet avec Hert LeBlanc, Laurie LeBlanc, Marty Belliveau, Travis Cormier, George Belliveau et Andy Bastarache.

«J’aime la musique et le monde des affaires, j’ai trouvé un moyen de jongler avec les deux avec la promotion de spectacles, a dit Samuel Bourgeois, 19 ans. J’ai reçu mon diplôme de Mathieu-Martin en juin dernier et j’étudie les affaires au Collège Oulton.»

Présenter un spectacle de la sorte est un gros risque financier et plusieurs facteurs influencent son succès. «Je pense depuis un jeune âge de travailler pour moi-même et l’âge est seulement un numéro, a ajouté l’ancien gardien des Matadors. J’ai choisi ces artistes pour plusieurs raisons, ils sont tous Acadiens et offrent de la musique avec le thème de party. Ce sont les plus gros noms dans la province dans ces genres de musique, un mélange de country et de rock.»

Selon le promoteur, la réponse des artistes a été incroyable. «Ils sont excités, il y a deux ou trois ans qu’il n’y a pas eu de show à Dieppe de ce genre. Je cherche à établir une base de spectateurs-admirateurs de cette musique. Je vise aussi à organiser deux ou trois autres spectacles dans la prochaine année. Il y a un risque de présenter le spectacle extérieur en raison de la météo inconnue, mais les gens y vont à travers le monde. On va lancer la saison estivale suivant un long hiver froid et de neige. Les gens sont prêts à écouter de la bonne musique.»

La soirée débutera vers 18h et chaque artiste performera environ une heure. Il y aura plusieurs services sur le terrain avec de la boisson, des marchands de nourriture, toilettes et autre. Une section VIP est disponible, une autre avec boisson et une sans boisson. Les gens pourront apporter leur chaise dans cette dernière section.

Pour le populaire artiste décoré, Laurie LeBlanc, il va présenter son nouveau spectacle Couleurs pour la première fois. «La foule peut s’attendre à mes nouvelles pièces de l’album Couleurs tels que Country Regga et Déconnecter pour Connecter, a dit Laurie LeBlanc. Cette dernière est demeurée sept semaines au top du palmarès de l’ARCANB. Je vais également faire mes gros succès tels que La Pitoune et Moi itou Mojito ainsi que des surprises.»

Le rockeur Travis Cormier a bien hâte de retourner chez-lui pour un spectacle. «C’est mon premier show au Nouveau-Brunswick cette année et j’ai très hâte, a dit Travis Cormier, qui a fait la première de Bon Jovi la semaine dernière au Centre Bell de Montréal. Cela fait toujours du bien de retourner dans mon coin, où tout a commencé. Ce spectacle à Dieppe va être une soirée très spéciale parce que je vais aussi jouer avec mon ancien groupe du secondaire, les gars avec qui j’ai commencé mon premier band quand j’avais 14 ans.»

Cormier et le groupe Skyne a présenté plusieurs spectacles à l’école Mathieu-Martin. «Je vais aussi faire une nouvelle chanson de mon tout premier album qui s’en vient à l’automne. J’ai très hâte de revenir jouer avec mon ancien band et fêter avec tout le monde de par chez-nous. Cela va être une soirée de party inoubliable.»

Les billets sont en vente aux Jean Coutu de Dieppe, Shédiac et Cap-Pelé; au High-Oh, à Saint-Antoine; au Guardian, à Bouctouche; au Notre Dame Express, au Cocagne Variety, au Esso, à Memramcook, et aux Norm’s Pizza (Dieppe et Shédiac).

Samuel Bourgeois songe aussi à présenter des spectacles à la Côte magnétique, vide depuis trois ans.