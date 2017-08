Le mardi 8 août de 18h à 21h L’Ange souriant visite le Grand Shédiac

par

Claire Lanteigne

C’est le mardi 8 août, de 18h à 21h, que l’Ange souriant visitera le Grand Shédiac lors de sa sixième campagne au profit du Vestiaire Saint-Joseph de Shédiac. Des bénévoles feront du porte-à-porte dans la Ville de Shédiac et des régions avoisinantes afin de ramasser de la nourriture non périssable et de l’argent pour venir en aide au Vestiaire Saint-Joseph. Des reçus d’impôt sont émis pour les dons en argent de 20$ et plus.

Au cours de cette fin de semaine, soit du 4 au 6 août, l’Ange souriant sera au Sobeys de Shédiac afin de recueillir denrées et argent.

Saint-André-LeBlanc

La communauté de Saint-André-LeBlanc est invitée à apporter des denrées non périssables au déjeuner communautaire du dimanche 6 aout, de 8h à midi, au Centre communautaire de l’endroit.

Le Village de Cap-Pelé, la communauté de Beaubassin-est et Scoudouc s’organisent pour faire du porte à porte ou d’autres activités.

Besoin de bénévoles

On a toujours besoin de bénévoles pour cogner aux portes de la Ville de Shédiac et des communautés avoisinantes. Le plus de gens qu’on aura le 8 août, plus vite la collecte sera terminée. On suggère d’avoir une auto ou camionnette avec un.e conducteur.trice et deux personnes pour faire la collecte.

Vous pouvez communiquer avec Carol Boudreau au 532-1147 pour plus d’informations ou offrir vos services comme bénévoles.