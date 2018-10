Le marché immobilier du Grand Moncton est en bonne santé

par

Le marché du Grand Moncton est en bonne santé selon Ricky Côté, agent immobilier d’expérience du Sud-est du Nouveau-Brunswick. Conférencier invité lors de la rencontre déjeuner-conférence du mois de septembre à Moncton, M. Côté est d’avis que «nous sommes dans un marché équilibré» et que le taux d’ínoccupation est normal – à peu près 4.5% en moyenne. Avec de 200 à 300 nouvelles constructions d’appartements et moins de maison à vendre, cela laisse croire «que nous sommes dans un marché de redressement et qu’on s’en va vers un «boom» qui pourrait durer encore un an ou deux».

L’occupation à Moncton a continué d’augmenter depuis 2011. On a construit beaucoup d’appartements à chaque année et le prix moyen pour un appartement de deux chambres varie souvent selon l’âge du bâtiment. Par contre, le prix moyen des maisons vendues pour le mois d’août a été de 196,876$. La durée moyenne sur le marché pour les maisons a été de 128 jours, beaucoup moins que par les années passées alors que la durée sur le marché pouvait s’étendre jusqu’à un an et plus.

Parmi les facteurs qui peuvent influencer la construction de nouvelles maisons et d’appartements, il faut mentionner la création de nouveaux emplois bien payants, la construction de nouveaux hôtels, l’arrivée de nouveaux arrivants, de réfugiés, des babyboomers qui prennent leur retraite et qui ont besoin d’appartements.