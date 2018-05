Le Marché Doiron devient le Marché Au Corner Market

par

Le Marché Doiron de Cap-Pelé, nouvelle propriété de Pierre LeBlanc,

Michel Jacob et François Richard, lancera officiellement, le 10 mai prochain, son affiliation avec Freshmart

On ira dorénavant «faire notre épicerie» au Marché Au Corner Market à Cap-Pelé.

«On revient à l’affiliation d’origine avec Loblaws, celle qu’avaient les précédents propriétaires», annonce fièrement François Richard, neveu de l’illustre propriétaire fondateur du Marché de Cap-Pelé, Hervé Richard.

L’ouverture officielle est prévue pour le 10 mai prochain. Quelques rénovations se poursuivront pour encore environ un mois.

«Nous aurons une nouvelle entrée avec des portes automatiques, un entrepôt rénové et même un guichet automatique ouvert 24 heures de la Banque de Montréal», informe M. Richard.

Grâce à l’affiliation Loblaws, des produits President Choice et No Name se retrouveront sur les tablettes. Les produits Sobeys sont présentement en vente finale en raison de la précédente affiliation avec Clover Farms, une filiale de Sobeys.

Le Marché Doiron avait ouvert ses portes le 12 février 2011, sous la gérance de Daniel Tardif. Les propriétaires étaient Marcel et Jeannita Doiron.

Freshmart (affiliation de Loblaws) est une chaine de supermarchés basée initialement en Ontario. Les magasins sont généralement opérés dans des zones rurales. Au Nouveau-Brunswick, on en retrouve à Blacks Harbour, Centreville, Hartland, Néguac, Rivière-Verte, Saint-Sauveur, Village-Blanchard et bientôt Cap-Pelé.

Avant d’être le Marché Doiron, l’établissement du centre-ville de Cap-Pelé était géré par Hervé Richard et ensuite par ses enfants. Fondé en 1946 par Hervé, ce jeune homme de Cap-Pelé fraîchement revenu de la guerre, le magasin était d’abord un marché de viande. Mais avec le temps, c’est devenu l’endroit principal où les gens de la région faisaient leurs achats, quels qu’ils soient.

Malgré tous ces changements de noms, gérances et propriétaires, plusieurs iront encore «su’ Hervé» pour faire leurs emplettes.