Le Marché de Shédiac débute dimanche

Nous reconnaissons, de gauche à droite : Roger Caissie, conseiller municipal; Maxime Gauvin, directeur général de La Récolte de Chez-Nous; Jacques LeBlanc, maire de Shédiac; Patricia Bourque-Chevarie, Sylvie Collette-Boudreau et Paul Boudreau, conseillères et conseillers. (Photo : Gilles Haché)

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de Shédiac et La Récolte de Chez-Nous annoncent un partenariat pour la gestion du nouveau Marché de Shédiac qui accueillera ses premiers visiteurs, ce dimanche 17 juin.

Organisme à but non lucratif, La Récolte de Chez-Nous est une coopérative d’environ 30 fermiers du Sud-est du Nouveau-Brunswick dont la mission est de promouvoir le développement de l’agriculture durable.

«Nous sommes évidemment très heureux de voir le marché de Shédiac reprendre vie avec de nouveaux gestionnaires qui apporteront une nouvelle image et une nouvelle énergie au Marché de Shédiac», de confier le maire Jacques LeBlanc.

«Pour nous, la collaboration avec La Récolte de Chez-Nous, soit un organisme à but non lucratif qui jouit d’une très bonne réputation, était tout à fait naturelle d’autant plus que cet organisme détient une excellente expertise dans l’organisation de marchés», d’ajouter M. LeBlanc.

La Récolte de Chez-Nous opère depuis de nombreuses années le Marché de Dieppe en collaboration avec la Ville de Dieppe, ce qui en fait un gestionnaire de choix pour le nouveau Marché de Shédiac. Plus d’une centaine de marchands se retrouvent à chaque samedi au Marché de Dieppe pendant toute l’année.

«Cela fait quelques temps déjà qu’on regarde à la possibilité d’étendre notre expertise vers de nouveaux marchés et Shédiac représente pour nous une occasion unique, avoue le président de La Récolte de Chez-Nous, François Lavigne. La prise en main de la gestion du Marché de Shédiac représente aussi une très belle occasion pour nos membres de faire connaître et de vendre leurs produits à une plus grande clientèle, ajoute M. Lavigne. Nos 30 fermiers, qui proviennent tous de la région du Sud-est, travaillent fort pour offrir des produits du terroir authentiques, frais, sains et à meilleur goût», précise M. Lavigne.

Le premier Marché de Shédiac de la saison 2018 aura donc lieu ce dimanche 17 juin de 9h à 14h, et ce, chaque dimanche jusqu’au mois de septembre. La Ville de Shédiac s’est retrouvée sans gestionnaire de son marché suite à la décision de Stepping Stone Productions Inc. de mettre fin à son contrat un an plus tôt que prévu.

Le nouveau partenariat entre la Ville de Shédiac et La Récolte de Chez-Nous ouvre de nouveaux horizons et de nouvelles possibilités d’affaires pour de nouveaux marchands, tout en encourageant la vente de produits locaux. «Nous invitons donc tous les citoyens et citoyennes ainsi que les nombreux visiteurs à venir voir le tout nouveau Marché de Shédiac», de conclure le maire, Jacques LeBlanc.