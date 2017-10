Le Groupe Aster aura le mandat de développer la stratégie verte régionale

par

C’est avec de grandes attentes et beaucoup d’enthousiasme que les municipalités de Shédiac et Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est ont annoncé lundi que les services du Groupe Aster ont été retenus afin de développer la stratégie verte régionale, qui sera maintenant connue sous l’appellation Ecovision2025.

Le Groupe Aster est une coopérative de travailleurs qui offre des services de consultation environnementale. Ses services permettent à ses clients des secteurs public et privé de travailler à la durabilité environnementale, sociale et économique et d’envisager les changements climatiques.

Les membres du Groupe Aster ont l’expérience nécessaire en matière de consultation publique ainsi que dans les domaines de sensibilisation et d’éducation. Ses membres et ses employés travaillent dans la région du Sud-est depuis de nombreuses années.

Leurs services ont été retenus sur une base individuelle et en tant que représentants de différents organismes dans le cadre de divers projets tels que l’élaboration d’un plan de durabilité pour la région de Tantramar (Tantramar 2040) par l’entremise de EOS Eco-Energy, l’élaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques pour la Ville de Bathurst, le développement stratégique et le développement organisationnel, l’organisation et l’animation de réunions constructives avec les parties prenantes, et l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de sensibilisation et d’éducation.

Le Groupe Aster a une conscience et une connaissance très marquées du contexte environnemental à l’échelle locale. L’équipe qui collaborera sur la stratégie verte régionale possède une expertise et de l’expérience complémentaires, ainsi que des compétences en matière de sciences de l’environnement, de consultations communautaires, de dialogue avec les parties prenantes, de gestion des affaires et d’éducation écologique.

Annoncée le 26 mai dernier, la stratégie verte régionale a vu le jour grâce à un partenariat entre les municipalités de Shédiac, Cap-Pelé, la Communauté rurale Beaubassin-est, les Chambres de commerce du Grand Shédiac et de Cap-Pelé/Beaubassin-est ainsi que la Commission des égouts Shédiac et Banlieues.

Les partenaires avaient alors annoncé qu’ils s’associaient à l’Association du bassin versant de la baie de Shédiac et l’organisme Vision H2O (Groupe du bassin versant du Village de Cap-Pelé et de la Communauté rurale Beaubassin-est) afin de développer la stratégie verte. Ces deux organismes vont donc travailler en étroite collaboration avec le Groupe Aster.

La stratégie verte régionale permettra non seulement de mettre en place des initiatives et actions en matière de protection de l’environnement, mais visera également à développer une stratégie axée sur l’éducation et la sensibilisation de la population ainsi que pour les milliers de touristes qui déferlent sur cette région chaque année.

Les gens qui désirent partager leurs commentaires ou leurs idées peuvent maintenant le faire en les envoyant à l’adresse courriel suivante: ecovision2025@gmail.com.