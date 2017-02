Le gouvernement du Nouveau-Brunswick investira 25 millions $ pour faire renaître l’Institut de Memramcook

par

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, a annoncé lundi que son gouvernement investira 25 millions $ au cours des trois prochaines années dans un important projet de réaménagement de l’Institut de Memramcook. De cette somme, cinq millions $ seront investis au cours de la prochaine année dans des travaux de rénovations afin de préserver le complexe historique. Ce financement sera compris dans le budget d’immobilisations de 2017-2018.

«Nous sommes très confiants que cet investissement contribuera à sauvegarder l’Institut qui est un complexe historique important pour l’Acadie et pour le patrimoine de la province. De plus, cet investissement contribuera de manière significative à l’économie locale», a souligné le premier ministre Gallant.

Cette annonce qui a attiré plus de 400 personnes à l’Institut de Memramcook était visiblement très attendue dans la communauté, comme en témoigne le maire de la municipalité, Michel Gaudet. «C’est formidable. Je pense que c’est ce qui va relancer Memramcook. Ce projet pourrait créer des centaines d’emplois dans l’avenir. On souhaitait une annonce de ce genre pour le développement économique et résidentiel. C’est un très grand jour.»

Elle fait suite au dépôt du rapport en avril 2016 du Groupe de travail du complexe Memramcook qui avait été commandé par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Le rapport de 48 pages contient les recommandations en vue de la réalisation de cet ambitieux projet évalué dans son ensemble à 32,5 millions $. Les partenaires du projet comptent sur un financement du gouvernement fédéral qui n’a pas encore été annoncé.

Les détails du projet financé par le gouvernement provincial ne sont pas encore tous connus, mais le rapport recommandait que le complexe porte le nom de Place du Vieux Collège et qu’il comprenne des bureaux fédéraux et provinciaux, des résidences pour personnes âgées, un centre de la petite enfance, une salle d’exercice et multifonctionnelle et, entre autres, des bureaux loués à des entreprises privées. Il a aussi été question que la municipalité y aménage ses bureaux.

«Nous avons déjà trouvé des locataires pour occuper 20 pour cent de l’espace, et ces investissements permettront de trouver de nouveaux locataires pour assurer la viabilité de cet édifice», a souligné le député provincial de la circonscription de Memramcook-Tantramar, Bernard LeBlanc.

Alors que d’importants travaux de rénovations seront effectués sur une partie du complexe, le hangar à bois, l’Édifice Belcourt et l’aile ouest du bâtiment principal seraient démolis en raison des coûts de réparation qui auraient été trop élevés. Le projet ne comprend pas le terrain de golf qui est géré de façon intérimaire par la municipalité de Memramcook ni l’édifice du Monument-Lefebvre qui est un lieu historique géré par Parcs Canada.

Le complexe de Memramcook, soit l’ancien Collège Saint-Joseph, a été fondé en 1864. Situé au cœur de Memramcook, le complexe a servi de séminaire, de collège, d’université, en plus d’accueillir divers organismes au fil des ans. Le gouvernement provincial est propriétaire du complexe depuis 1967.