Le Gala de la Saint-Valentin recueille 106 000$ au profit des patients du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont

par

Une somme de 106 000$ fut recueillie au profit des patients du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont lors du 22e Gala de la Saint-Valentin de la Fondation CHU Dumont le 11 février dernier.

Les recettes de la soirée ont été remises à quatre secteurs du Centre hospitalier. Grâce aux fonds recueillis par cet événement, on fera l’acquisition des pièces d’équipement suivantes : un appareil d’échographie portatif pour la pneumologie; un appareil électrocautère pour les chirurgies mineures pour le service de médecine d’urgence; un appareil de confirmation des sérologies pour le service de microbio-logie médicale et des maladie infectieuses; et un appareil d’électroencéphalographie (EEG) pour la neurologie.

En raison de son équipe dotée d’experts, le Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont jouit d’un niveau d’excellence très élevé», souligne Mme Johanne Roy, vice-présidente aux Services cliniques du Réseau de santé Vitalité. «Afin de maintenir et de rehausser ce niveau d’excellence, nos professionnels ont besoin des meilleurs outils de travail et c’est grâce à la synergie qui s’est créée ce soir entre le personnel médical, les gens d’affaires et le grand public que nous avons réussi à atteindre notre ambitieux objectif de voir à la réalisation de quatre projets pour notre hôpital. Au nom de tout le personnel médical et surtout au nom des patients, je tiens à remercier chacun et chacune qui ont contribué au succès de ce gala.»

Pour sa part, le président du Conseil d’administration de la Fondation CHU Dumont, René Collette, indique que l’appui continu des activités comme celle-ci démontre l’importance que la population accorde à ce que fait la Fondation et est un signe de la confiance que le public a envers elle.

«La mission de la Fondation est d’appuyer le développement et l’amélioration des soins et services de santé offerts au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont. Pour ce faire, elle a besoin de l’engagement de partenaires et de la communauté. À travers les années, l’appui inconditionnel de la population et celui de nos précieux partenaires ont permis le financement de plu-sieurs grandes réalisations qui bénéficient directement et concrètement des milliers de gens de notre communauté. Cette soirée fut un autre bel exemple de ce qu’on peut accomplir lorsqu’on unit nos forces.»

Plus de 500 convives se sont donné rendez-vous au Delta Beauséjour pour une soirée riche en gastronomie et en musique. La réception à la mezzanine fut suivie d’un somptueux repas préparé par le chef cuisinier exécutif du Delta Beauséjour, Stefan Müller. Un encan silencieux comprenant plusieurs prix luxueux, dont des œuvres du duo Gin & Julz, agrémenta la soirée. Pour couronner le tout, la fête après-gala fut animée par le groupe Nine Mile River.

L’événement était présenté par la Banque Nationale, fier commanditaire du Gala de la Saint-Valentin depuis 1995.

Le Gala de la Saint-Valentin est une des collectes de fonds de marque de la Fondation CHU Dumont. Chaque année, les recettes de la soirée sont investies dans l’amélioration des soins et des services de santé offerts au Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.