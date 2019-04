Le Fricot Un nouveau restaurant de cuisine des maritimes ouvre ses portes à Montréal

par

Les propriétaires du bar de la Petite-Bourgogne la Drinkerie Ste-Cunégonde sont heureux d’annoncer l’ouverture de leur nouveau restaurant aux saveurs des maritimes : Le Fricot. Le chef Alain Gauvin et le restaurateur Simon Dunn, tous deux originaires du Nouveau-Brunswick, y proposent un menu regorgeant de plats bien de chez eux, revisités et influencés par leurs passions mutuelles du finger food et des fruits de mer, le tout dans une ambiance crab shack de bord de mer.

Sous la direction de ses partenaires Simon Dunn, Antoine Legault, Éric Le François et Alex Lejeune, le restaurant porte le nom d’une soupe emblématique de la culture acadienne le fricot, un repas sans prétention à base de poulet, de pâtes style «grand-père» et de pommes de terre. Signifiant aussi festin en France du 18ème siècle, ce nom reflète tout à fait l’intention festive et sans prétention de la cuisine des Maritimes. Avec ce projet, l’intention est de faire découvrir aux Montréalais les racines culinaires néo-brunswickoises, mais surtout de rendre ses lettres de noblesse à ce type de cuisine.

«La nourriture acadienne classique n’est pas particulièrement connue ou voire considérée par le reste du Québec», dit Dunn. «Pourtant, la nourriture y est excellente et il y a beaucoup de fruits de mer de saison, mais c’est aussi beaucoup de nourriture vraiment de base, comme beaucoup de pommes de terre, beaucoup de choses frites. C’est pourquoi nous avons voulu prendre ces racines-là, et les travailler de façon créative pour que ce soit plus attrayant avec des ingrédients frais.»