Le Festival Frye dévoile la pléiade d’auteurs qui participeront à sa 18e édition

par

On a annoncé récemment la pléiade d’auteurs locaux, canadiens et internationaux qui participeront au 18e Festival Frye dans la région du Grand Moncton du 22 au 29 avril prochain.

Afin de créer des occasions de rencontrer des écrivains fascinants et de découvrir de merveilleux livres, le Festival 2017 mettra en vedette 40 écrivains des provinces maritimes, du Canada, des États-Unis, de la France, de l’Irlande et du Danemark dont les récentes publications représentent 27 éditeurs canadiens. Ils participeront à 50 activités, notamment des dialogues, des lectures, des jams, des séances de dédicace, des conférences et des entretiens. Plusieurs activités, dont les activités jeunesse et familiales, sont gratuites. Les auteurs participent dans la langue dans laquelle ils écrivent, ce qui rend la plupart des activités bilingues.

On peut consulter des biographies détaillées des auteurs et l’horaire des acti-vités du Festival au www.frye.ca.

Pour les jeunes lecteurs et lectrices

Réalisatrice, auteure, comédienne et directrice littéraire et générale de la maison d’édition Bouton d’or Acadie, Marie Cadieux est l’auteure de quatre livres. Son deuxième livre jeunesse, Histoire de galet (Bouton d’or Acadie, 2016), est une histoire de fraternité et de courage qui se déroule à Dieppe, en France, en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale.

Katia Canciani est l’auteure de plus de quarante livres de littérature générale et jeunesse. Elle signe, entre autres, les magnifiques albums L’envolée d’Antoine et Pique la lune, de même que la série Miramelle fée des dents. Voyageuse dans l’âme, l’auteure est aussi pilote professionnelle. Théo, apprenti détective (Bayard Canada, 2017) est son plus récent livre.

L’œuvre de François Dimberton, auteur et illustrateur français, comprend des livres jeunesse, dont Les aventures de Coin-Coin, il a illustré Histoire de galet pour les Éditions Bouton d’or Acadie.

Marianne Dubuc est l’auteure et l’illustratrice du livre Le lion et l’oiseau, applaudie par la critique et gagnante du Prix littéraire du Gouverneur général. Ses nombreux livres, traduits en 25 langues, ont gagné plusieurs prix. Ses plus récentes publications sont les albums jeunesse Je ne suis pas ta maman(Comme des géants, 2016) et Les vacances de Facteur Souris (Casterman, 2016).

Guillaume Perreault est graphiste de formation, mais consacre maintenant son temps à l’illustration. Le facteur de l’espace (La Pastèque, 2016) est le deuxième roman graphique de l’auteur de Cumulus.

Donald Violette est docteur en mathématiques et enseigne à l’Université de Moncton. Il s’est mérité, pour sa contribution exceptionnelle et soutenue à l’enseignement des mathématiques au Canada, le prestigieux Prix Adrien Pouliot de la Société mathématique du Canada. Les mathémagiciens (Bouton d’or Acadie, 2017) est son premier livre.