Le Festival du homard de Shédiac se continue jusqu’au dimanche 8 juillet

De nombreuses activités sont au programme de la 69e édition du Festival du homard de Shédiac d’ici le 8 juillet.

La fameuse activité du plus long «Lobster Roll» se déroulera aujourd’hui, mercredi 4 juillet, à 17h. Vous aurez l’occasion de partager ce «Lobster Roll» qui se veut une tentative de battre le record mondial.

De la musique pour tous les goûts sera présentée tous les jours dès 16h sous le dôme du homard. Au même endroit, se déroulera chaque jour le concours de mangeur de homard, dès 19h. Dès 19h30, des Bavarois vous seront offerts, le Bavarois acadien le jeudi, le Bavarois country le vendredi et le Bavarois rock le samedi.

Des tournois de «washer toss» et de «pickleball» sont organisés le samedi 7 juillet.

Du bricolage, de la peinture sur visage et des séminaires culinaires et musique se dérouleront au Centre multifonctionnel.

Dimanche, le Festin au homard remplacera la plus longue table, l’activité sous forme pique-nique aura lieu au parc Pascal-Poirier à compter de 18h.

Les amusements Campbell seront en service dès 16h mercredi, dès 14h jeudi et vendredi et à 12h samedi et dimanche.