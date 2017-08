Le Festival de la marée montante du parc national Fundy : meilleur et plus grand que jamais

par

La saison des festivals est à nos portes dans le parc national Fundy! En cette année spéciale du 150e anniversaire du Canada, le Festival de la marée montante promet d’être meilleur que jamais grâce à une formidable distribution musicale et à un nombre accru d’ateliers et d’activités pour ceux et celles qui souhaitent explorer leur côté artistique.

Le festival aura lieu du 18 au 20 août à l’amphithéâtre en plein air du parc national Fundy et neuf spectacles mettant en vedette des musiciens talentueux seront présentés. Pendant tout le week-end, il y aura plusieurs ateliers d’art, notamment un atelier de fabrication de savon feutré, de travail sur cuivre, de photographie, de création d’un journal de nature et de tapisserie tissée de même que des activités pour les enfants. Il s’agit d’une occasion idéale de faire une halte dans le parc pour la journée, d’apporter un pique-nique et d’admirer les magnifiques panoramas de la baie de Fundy tout en écoutant des musiciens de la côte Est.

Les organisateurs du festival ont tout mis en œuvre cette année pour réunir des musiciens exceptionnels qui figurent parmi les plus talentueux des provinces de l’Atlantique, tout en créant un intéressant amalgame de styles musicaux. Mentionnons la lauréate d’un prix Juno, Amelia Curran, le duo de blues-rock, The Kendra Gale Band, l’artiste acadienne Caroline Savoie et l’auteur-compositeur-interprète J. P. Cormier. Kim Dunn, Ian Janes, Joey Robin Haché, Keith Hallett et le trio Joel LeBlanc seront également de la distribution.

En cette année du 150e anniversaire de la Confédération où l’entrée est gratuite dans tous les lieux de Parcs Canada, le Festival de la marée montante du parc national Fundy offre aux familles une occasion en or de vivre une expérience de plein air et de se familiariser avec la nature par l’art.

Comme par le passé, le festival s’étend au village avoisinant d’Alma, où les visiteurs auront droit à des concerts et à des menus spéciaux dans les commerces locaux. Consultez le site Web du Festival de la marée montante du parc national Fundy pour obtenir plus de détails ainsi que les horaires des ateliers.

Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leurs voyages et à découvrir de nouvelles destinations captivantes en 2017 en consultant son site Web ou en téléchargeant la NOUVELLE Application mobile de Parcs Canada pour y trouver la liste de trésors cachés et d’autres façons uniques et mémorables de célébrer Canada 150.