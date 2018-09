Le Festival d’automne de Shédiac s’en vient à grands pas

par

La Ville de Shediac est heureuse de dévoiler la programmation des quatre activités majeures du Festival d’automne de Shediac, qui se déroulera du 26 au 30 septembre. Dans le cadre du festival, les gens pourront participer au Banquet de la récolte, à la Sortie des sorcières de Shediac, à la Vente de débarras communautaire et au Gran Fondo.

Le jeudi 27 septembre, un dîner en quatre services sera offert dès 18h30 au Centre multifonctionnel dans le cadre du Banquet de la récolte. Les chefs Carmelle et Lise du Restaurant de la Dune feront une démonstration de leur savoir-faire. Ce repas vous offrira le choix de viande, de volaille organique ou bien champignons farcis accompagnés de deux verres de vin; le repas comprendra des légumes et des patates au four succulents provenant du Jardin communautaire de Shediac et Banlieues. Vous serez choyés par les musiciens invités suivants : Dorothy Brzezick (harpiste), Ghislaine Foulem (pianiste), Isabelle Cormier et Paul Dubé (jazz) et Frank Williams. Les billets se vendent au coût de 50$.

Le vendredi 28 septembre verra le grand retour de notre événement populaire, la Sortie des sorcières de Shediac. En 2017, l’événement s’est déroulé à guichet fermé. Cette soirée offre une randonnée de poker, une tournée dans les bars et restaurants du centre-ville ainsi qu’une consommation à chacun des six marchands participants. La soirée se terminera au Centre multifonctionnel avec une soirée dansante ouverte à tous avec le groupe Old School. Les billets se vendent au coût de 35$. Pour ceux voulant seulement participer au spectacle de l’orchestre Old School, un frais de 5$ sera demandé à la porte.

Le samedi 29 septembre, une vente de débarras communautaire sera organisée juste avant la collecte spéciale d’automne. Entre 8h et 15h, les résidents de Shediac seront invités à vendre leurs articles non voulus. Les gens intéressés doivent s’inscrire avant le 21 septembre afin de figurer sur la carte routière qui sera disponible dans les commerces de la région ou bien sur le site Web de la municipalité. L’activité aura un frais de 5$ par résidence.

Les billets pour les événements sont disponibles à la pharmacie Jean Coutu de Shediac. Ils seront également disponibles en ligne à l’adresse shediac.ca.

Nouveauté cette année, l’organisme à but non lucratif Héros du coeur organise un premier Gran Fondo dans le cadre du Festival d’automne de Shediac le 30 septembre. Cinq parcours aménagés le long du littoral du détroit de Northumberland sont offerts aux cyclistes, soit 160, 100, 70, 40 et 20 km. Une soirée sociale organisée par la Ville de Shediac aura lieu le samedi 29 septembre en soirée. Tous les cyclistes devront se présenter le dimanche 30 septembre avant le départ pour l’enregistrement. Le départ et l’arrivée seront au centre multifonctionnel de Shediac. Un souper-spaghetti sera servi vers 17h au Centre multifonctionnel après l’arrivée de l’ensemble des cyclistes de chaque parcours.

Pour plus d’information ou pour vous inscrire au Grand Fondo : herosducoeur.org.

Consultez www.shediac.ca pour obtenir la programmation complète dès le 8 septembre ou téléphonez au 532-7000.