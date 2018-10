Le DSFS lance son Programme de préparation à la vie et à l’école

par

Ghislaine Arsenault

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) a accueilli une soixantaine de parents et leurs enfants d’âge préscolaire à l’école Abbey-Landry de Memramcook, le samedi 22 septembre. C’est ainsi que l’aventure du petit ourson Charlie a débuté, alors que le Programme de préparation à la vie et à l’école du DSFS a été lancé officiellement.

À cette occasion, Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance du DSFS, a remis un petit Charlie à Pierre Roy, directeur de l’école Abbey-Landry, hôte de l’événement, afin de souligner le début de l’aventure de Charlie.

«Dans le cadre de cette initiative, nous souhaitons établir une communication le plus tôt possible avec les pa-rents d’enfants d’âge préscolaire, a expliqué madame Morrison. Nous souhaitons donc qu’ils répondent en grand nombre à notre invitation de s’inscrire en ligne pour obtenir des renseignements sur le Programme de préparation à la vie et à l’école.»

Tous les enfants présents ont reçu un petit Charlie qui sera en quelque sorte la mascotte des services à la petite enfance. Le nom de Charlie, on le doit à Maïka Cormier qui fréquente la garderie Club Anna de Dieppe. Comme sa suggestion a été retenue par les services à la petite enfance, la jeune Maïka a reçu un cadeau en guise de reconnaissance. On la voit dans la photo à gauche ci-dessous avec madame Morrison.

Pendant l’activité, des intervenants des services à la petite enfance avaient des kiosques portant sur les ressources disponibles pour soutenir le développement précoce des enfants. De plus, l’auteure Nicole Poirier a animé la lecture de son plus récent livre intitulé : «Le Doubas Show» au grand bonheur des tout-petits.

Les services à la petite enfance invite tous les parents d’enfants d’âge préscolaire qui fréquenteront l’une des écoles du District scolaire francophone Sud à s’inscrire en ligne à l’adresse http://francophonesud.nbed.nb.ca/preparation-a-la-vie-et-a-lecole/ En plus de recevoir un petit Charlie par la poste pour leur enfant, les parents inscrits recevront une communication mensuelle offrant une panoplie d’information et de ressources en lien avec la petite enfance.

Pour de plus amples renseignements, prière de communiquer avec madame Charline Morrison, directrice des services à la petite enfance, à Charline.Morrison@gnb.ca.