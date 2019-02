Le DSFS bien représenté aux Jeux du Canada 2019

par

Ghislaine Arsenault

Le District scolaire francophone Sud (DSFS) compte plusieurs élèves athlètes qui prennent part aux Jeux du Canada qui se déroulent à Red Deer en Alberta, du 15 février au 3 mars 2019.

«Au DSFS, nous sommes très fiers de nos athlètes qui sont pour nous déjà vainqueurs. Ils ont fait preuve de discipline et de persévérance pour accéder à ce niveau de compétition. Ils ont donc déjà mérité notre reconnaissance, souligne Monique Boudreau, directrice générale du DSFS. Je leur souhaite de vivre une belle expérience dans l’esprit des valeurs des Jeux du Canada, qui rejoignent en plusieurs points celles de notre district, qu’il s’agisse de collaboration, d’innovation, d’inclusion ou de détermination, par exemple.»

Les Jeux du Canada sont présentés en alternance l’hiver et l’été tous les deux ans. Ils constituent la plus grande manifestation multi-sport au pays, avec 19 disciplines sportives, plus de 150 épreuves et plus de 3600 athlètes, entraîneurs et gérants. La délégation du Nouveau-Brunswick est composée de 200 athlètes, de 65 entraîneurs, gérants et techniciens ainsi que de 20 membres du personnel de mission.

Parmi les sports à l’horaire des compétitions pour le Nouveau-Brunswick, il y a le ski alpin, le ski para-alpin, la gymnastique artistique, le tir à l’arc, le badminton, le biathlon, la boxe, le ski de fond, le ski paranordique, le curling, le patinage artistique, le hockey, le judo, la ringuette, le patinage de vitesse, le squash, le trampoline et le basketball en fauteuil roulant.