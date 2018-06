Le dimanche 17 juin à Grande-Digue L’entreprise scolaire GD Wouf organise une journée communautaire expo-chiens

par

L’entreprise scolaire GD Wouf de l’école Grande-Digue organise une journée communautaire expo-chiens sur le terrain de l’école Grande-Digue, le dimanche 17 juin prochain, de 11h à 16h (ou à l’aréna de Cocagne en cas de grosse pluie). Voir www.facebook/GDWouf pour tous les détails. L’entrée est libre et les chiens doivent être en laisse, accompagnés par un adulte.

L’événement est organisé dans le but d’amasser des fonds afin d’ajouter, dans la communauté, des structures qui permettront aux chiens de socialiser, de faire de l’exercice, de travailler l’agilité et l’obéissance. Les jeunes aimeraient, avec tous leurs profits, construire un parc à chiens à Grande-Digue ou, si ce n’est pas possible, ajouter un banc et des structures que les chiens peuvent faire en laisse dans un sentier pédestre communautaire.

Les midis, les jeunes employés de la 4e à la 8e année se rencontrent pour coudre des foulards, tresser des laisses ou cuisiner des biscuits. Cela fait maintenant presque deux ans depuis les débuts de la microentreprise. L’entreprise vend ses produits lors de ventes d’artisanats et vend aussi chez son partenaire, Global Petfoods, à Moncton et à Dieppe.

Le directeur de l’entreprise, Gabriel Bourque, élève de la 6e année, nous a confié que les jeunes de son entreprise travaillent fort à la préparation de cet événement majeur : l’expo-chiens. Les employés de l’entreprise se regroupent souvent pour planifier cet événement communautaire. Ce sera un évènement familial, donc tout le monde est invité, jeunes et moins jeunes, avec ou sans chien.

Des personnalités connues ont été invitées (les jeunes ont écrit beaucoup de lettres) et plusieurs ont confirmé leur présence à l’événement, dont le premier ministre Brian Gallant, son épouse Karine et leur chien Blaze; l’honorable Dominic LeBlanc, député de Beauséjour et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière; Gérald Richard et l’honorable Brian Kenny, sous-ministre et ministre de l’Éducation; Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone Sud (avec ses chiens Odie et Coquettes); Monique Saulnier, leader pédagogique en innovation et entrepreneuriat du DSFS et son chien; Isabelle Savoie, directrice exécutive de l’apprentissage du DSF-S et son chien Nikki et plusieurs autres.

De multiples professionnels ont été invités, comme des vétérinaires, des toiletteurs et des dresseurs. Les gens pourront les consulter dans la tente d’experts. Sous cette même tente, il y aura des gens qui vendront de l’artisanat et d’autres produits. Il y a encore quelques places de disponibles si vous êtes intéressés, communiquez avec melissa.leblanc5@nbed.nb.ca. (20$ la table)

Il y aura une zone d’agilité avec la spécialiste Ann McClean. Les chiens du public pourront essayer le parcours, avec son aide. Il y aura aussi un spectacle d’agilité avec les chiens de Mme McClean et d’autres. (Ses chiens compétitionnent dans l’équipe Flying tails dans les concours nationaux).

Le concours d’agilité avec les chiens débutants des personnalités connus et des chiens des jeunes de GD Wouf aura lieu de 14h20 à 15h20. Ce sera drôle!

Il y aura aussi un défilé de mode de 15h20 à 15h40. Les jeunes couturiers et tresseurs de GD Wouf ont confectionné des laisses et des vêtements pour chiens et ils invitent le public à venir voir leurs produits. Le public aura aussi la chance de voir le dévoilement de leurs nouveaux produits.

Ce jour-là, il y aura aussi une chasse aux biscuits pour les chiens qui désirent faire une promenade. Les jeunes cacheront des biscuits GD Wouf tout au long d’un parcours et feront le plein entre chaque chien.

Il y aura aussi une variété de produits qui intéressera toute la famille à la vente à l’encan silencieux.

On y trouvera aussi une zone de photos rigolotes avec des gros panneaux troués et des costumes drôles. Il y aura un concours de photos sur médias sociaux.

Avec l’aide des Chevaliers de Colomb, les jeunes organisent un BBQ et vendront des collations et des breuvages, tout au long de la journée.

Lors de la journée, les gens pourront apprendre à entraîner leur chien dans la zone d’apprentissage avec la dresseuse Shelley Hunter de Doggone Pawsitive.

Un service de maquillage de visage sera aussi offert par Mélissa et Isabelle LeGresley de Influitive Art.

Partenaires

Un grand nombre de partenaires se sont joints aux jeunes de la 4e à la 8e année pour leur permettre d’organiser un tel événement. On retrouve des partenaires or, argent et bronze. Les jeunes souhaitent remercier tous leurs partenaires du fond du cœur! Plusieurs autres entreprises ou personnes continuent de les aider en offrant des dons de produits ou des certificats cadeaux pour la vente à l’encan silencieux.