Le dimanche 13 août Festival 150e de Grande-Digue

par

Le Festival 150e de Grande-Digue aura lieu le dimanche 13 août, de 10h à 16h, à Notre-Centre.

De nombreuses activités sont au programme de ce Festival 150e et le Comité Canada 150 de Grande-Digue invité les gens à y participer en grand nombre.

À l’intérieur du centre, il y aura une exposition de peintures, de sculptures et de photos. On pourra examiner et essayer des objets d’artisanat de tous genres.

Des danseurs (danses country, rock, rap et autochtones) pourront être applaudis et on pourra écouter des musiciens en direct.

Et on pourra déguster quelques-unes des treize soupes (les saveurs de chacune des dix provinces et des trois territoires du pays). Du BBQ sera disponible pour le lunch.

À l’extérieur, on pourra marcher le long de l’allée des bannières et revisiter les bannières peintes à l’occasion du 225e de Grande-Digue.

On pourra également admirer la grande peinture murale au Musée : monter l’escalier pour trouver le fameux site/spot de l’alignement. Comme on le sait, la peinture dépeint le marais, le lagon et la dune à Bourgeois vers 1839; cette dune de la peinture s’aligne parfaitement bien avec la dune actuelle. On vous invite à vous photographier devant la peinture et à créer des illusions.

Finalement, on pourra examiner de près quelques voitures anciennes.

Cette activité est organisée sous la direction du Club d’âge d’or de Grande-Digue dans le cadre des célébrations du 150e du Canada, par le Comité Canada 150.

Pour plus d’information : 532-2959.