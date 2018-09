Le contrat de construction du centre intergénérationnel octroyé à Pomerleau

par

Le conseil municipal de Dieppe a octroyé lors de sa réunion publique du 10 septembre, un contrat de 30 590 000$ à la compagnie Pomerleau, pour la construction du nouveau complexe communautaire intergénérationnel qui portera le nom du commanditaire principal UNI.

Cet octroi signifie que les travaux débuteront cet automne et devraient être complétés à l’automne 2020.

«C’est une excellente nouvelle et nous sommes très heureux de franchir cette étape. Le projet devient de plus en plus une réalité et nous nous réjouissons de pouvoir bientôt offrir une infrastructure moderne répondant aux besoins exprimés par notre communauté», explique le maire Yvon Lapierre.

En raison de l’instabilité du marché des matériaux de construction connue au cours de la dernière année, l’estimation initiale du coût du projet, qui était de 29 000 000$a dû être revue.

«Entre le moment où nous avons fait notre plan d’affaires et aujourd’hui, le tarif pour le fer a augmenté de 30% et celui du bois d’entre 25 et 28%. Nous avons dû nous résigner à faire certains changements à notre plan initial, mais je suis très heureux que nous ayons pu conser- ver toutes les composantes demandées par la communauté», ajoute le maire Lapierre.

Le coût des équipements scénographiques et autres tels que le panneau indicateur, le mobilier et le système audio porte donc le coût total du projet à 31 650 000$.

Le projet sera financé par le gouvernement provincial (7 250 000$), le gouvernement fédéral (9 575 632$), la municipalité (10 574 368$) et la communauté (4 250 000$).

«Malgré l’augmentation du coût du projet, nous avons réussi à ne pas augmenter notre emprunt qui demeure à 3,5 millions», dit le maire Lapierre.

Le complexe comportera une piste de marche intérieure, une cuisine et des salles communautaires pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, une glace principale entourée d’environ 1000 sièges, une glace secondaire d’environ 300 sièges, ainsi qu’une serre intergénérationnelle.