Le Congrès mondial acadien 2019 sera célébré dans un an dans ses 20 municipalités hôtesses

Le temps est déjà venu de souligner le «un an avant» du Congrès mondial acadien 2019! C’est dans exactement 365 jours que débutera la 6e édition du CMA à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Pour l’occasion, cha-que municipalité hôtesse du Congrès mondial acadien 2019 organisera des activités spéciales autour du 15 août, la Fête nationale de l’Acadie.

Pour marquer la date, les membres du comité organisateur et de l’équipe ont voulu mettre chacune des 20 municipalités hôtesses en valeur. Ainsi, avec l’appui du CMA 2019, chaque municipalité hôtesse organisera une fête mémorable entre le 12 et le 15 août 2018 pour célébrer «un an avant» l’ouverture du 6e Congrès mondial acadien.

Des spectacles de musique, des Tintamarres et des activités plein air se dérouleront partout dans la région hôtesse, de Tignish jusqu’à Saint-Louis-de-Kent. Trois grands spectacles pour célébrer la fête nationale auront lieu à Moncton (Acadie Rock), Dieppe et Abram-Village. Radio-Canada diffusera en direct une émission spéciale pour l’occasion.

«Puisque l’année prochaine, toutes les municipalités hôtesses seront invitées à se joindre à la grande célébration du 15 août qui aura lieu à Dieppe, nous avons voulu permettre à chacune d’entre-elles d’organiser cette année des activités spéciales. En plus de lancer le compte à rebours du «un an avant», ces activités permettent aux communautés de se réunir afin de célébrer la Fête nationale en grand, et laissent ainsi un legs tangible pour les célébrations futures», affirme la présidente du Congrès, Claudette Thériault.

À 365 jours avant le Congrès mondial 2019, où en sont les préparatifs? Alors que chaque municipalité hôtesse en est à préciser la programmation de sa journée communautaire, le CMA 2019 se prépare à lancer la programmation préliminaire en automne 2018. Les concepts des grands spectacles ainsi que certains artistes seront alors révélés.

«De belles choses qui se préparent. Tout le monde met les bouchées doubles pour s’assurer que tous ces projets intéressants se concrétisent. En plus, il y a des liens réels qui se tissent entre l’Île-du-Prince-Édouard et le sud-est du Nouveau-Brunswick et c’est beau à voir», explique la présidente.

Il y a également les grandes réunions de famille qui s’organisent – à ce jour, 26 familles sont inscrites et préparent leur réunion – et l’on prévoit des formules renouvelées pour les volets- conférences et jeunesse. Des détails sur ces activités seront également dévoilés lors du lancement de la programmation préliminaire.

La 6e édition du Congrès mondial acadien aura lieu du 10 au 24 août 2019 à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Le Congrès mondial acadien a pour mission de réunir les Acadiens et Acadiennes et tous ceux et celles passionnés par la culture acadienne. Pour plus de renseignements sur la programmation et sur l’événement, rendez-vous au www.cma2019.ca.