Le comité du Relais pour la vie recherche des gens en régions

Le comité du Relais pour la vie de Shédiac est à la recherche de bénévoles pour son édition qui aura lieu en juin prochain. Cet événement réunit depuis 2003 les gens des différentes communautés avoisinantes de Shédiac. Cette année, le comité espère recruter des gens en régions afin de mousser davantage l’intérêt, mais tous les bénévoles sont les bienvenus. Le comité espère ainsi attirer des gens spécialement des régions de Cap-Pelé, Grand-Barachois, Grande-Digue, Shediac Bridge, Beaubassin-est, Cocagne, Bouctouche, etc.

Le comité du relais tiendra aussi un lancement en février prochain pour la population afin de donner davantage d’informations concernant l’édition de cette année. Plus de détails seront fournis prochainement à propos de cette invitation. Le comité invite donc les gens à se créer des équipes ou à s’inscrire seul pour participer à la 14e édition. Les gens peuvent s’inscrire en ligne sur le site web de la Société canadienne du cancer ou peuvent le faire également au lancement.

Rappelons que l’an dernier, la région de Shédiac et des environs avait amassé un peu plus de 56 000$ pour le Relais. D’après la Société canadienne du cancer, un Canadien sur deux recevra un diagnostic de cancer au courant de sa vie. L’an dernier, la Société canadienne du cancer a investi plus de 40 millions de $ dans le milieu de la recherche de différents cancers. Cette année, près de 206 000 Canadiens rece-vront un diagnostic de cancer et environ 80 000 perdront leur combat contre la maladie. Dans les années 40, le taux de guérison ou de survie était de 25% et aujourd’hui, il se situe autour de 60%. Ces chiffres sont un peu inquiétants, mais le comité invite la population à unir ses forces et à se battre contre ce terrible fléau.

Pour plus d’informations concernant le Relais pour la vie de Shédiac ou pour être bénévole, les gens peuvent rejoindre le président Guy Lavigne au 532-6954 ou la responsable des communications, Natacha Noel Breau, au 532-8445. Ensemble, joignons nos forces pour faire face à la maladie.