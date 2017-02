Le comité du Relais pour la vie de Shédiac a un nouveau président

par

Guy Lavigne, de Shédiac, a accepté la présidence du comité du Relais pour la vie de Shédiac. Originaire du Québec, il est arrivé à Shédiac en 1971 comme banquier avec la Banque de Montréal. M. Lavigne se rappelle d’avoir fait du bénévolat dès son jeune âge avec les Scouts. Il a fait beaucoup de chemin depuis avec ses nombreux engagements de bénévolat dans la communauté. Avec le temps, M. Lavigne a finit par aimer beaucoup le contact avec l’extérieur, celui du contact humain avec les gens. Il a d’ailleurs oeuvré dans le monde des banques pendant 20 ans. À cette époque, M. Lavigne se rappelle avoir participé à beaucoup de collectes des fonds en citant son poste de trésorier au hockey mineur comme un des nombreux exemples. Par la suite, il a évolué dans le système d’investissements pendant 24 ans avec différentes compagnies. M. Lavigne adorait les finances et les chiffres.

Il a toujours fait du bénévolat dans la région que ce soit pour les cours de préparation au mariage avec sa femme, au Festival du homard de Shédiac, etc. De plus, ça fait 17 ans cette année que M. Lavigne est un Chevalier de Colomb très engagé dans sa communauté. Son plus gros travail en tant que Chevalier est de coordonner les déjeuners communautaires avec son équipe de bénévoles, faire la recherche de commanditaires et de s’occuper des relations avec différents commerces. L’an dernier, M. Lavigne a été président pour les Jeux d’Acadie 50 ans et + qui ont eu lieu au mois d’août à Shédiac. Lui et sa femme font partie du comité du Relais pour la vie de Shédiac depuis plus de sept ans, mais se sou-vient avoir été là dès les débuts du Relais il y a 14 ans avec les Chevaliers de Colomb.

M.Lavigne a pensé bon accepter de faire un petit bout de chemin avec le groupe comme président et aussi pour s’assurer du bon fonctionnement de l’événement. Il s’est entouré d’une équipe de bénévoles hors pair et de gens déjà impliqués dans leur communauté afin de l’aider à affronter les nombreux défis comme le recrutement des équipes et la recherche de commanditaires.

Précisons que la 14e édition du Relais pour la vie aura lieu cette année le samedi 10 juin prochain au parc Pascal-Poirier de Shédiac de 18h à mi-nuit. L’an dernier, une somme de 63 000$ avait été amassée. Par contre, l’objectif financier reste toujours à être déterminé ainsi que la date du lancement. Ces détails seront annoncés prochainement.

M. Lavigne et son équipe de bénévoles travailleront d’arrache-pied dans les prochains mois afin d’aller chercher davantage de gens et d’équipes pour participer au Relais.

On veut faire plus de promotion pour que les gens s’inscrivent et on veut également continuer d’utiliser et de développer les médias sociaux afin de réveiller davantage la population. Pour plus d’information concernant le Relais pour la vie de Shediac, veuillez rejoindre le président Guy Lavigne au 532-6954 ou Natacha Noël Breau aux communications au 532-8445. Ensemble, joignons nos forces et faisons face à cette terrible maladie.