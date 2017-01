Le Christ est apparu au Gun Club : une apparition très attendue

par

Le théâtre l’Escaouette en coproduction avec Le Pays de la Sagouine commencent l’année 2017 en force en reprenant Le Christ est apparu au Gun Club, une pièce culte de l’auteur Herménégilde Chiasson.

Le Christ est apparu au Gun Club a été créé à Moncton à l’automne 2003 par le théâtre l’Escaouette en coproduction avec le Théâtre français du Centre national des arts. Forte de son succès et saluée par la critique, la pièce a été reprise en 2005 et a fait l’objet d’une importante tournée canadienne.

Le public aura la chance d’assister à la pièce les 25 et 26 janvier à 19h30 au théâtre l’Escaouette et les 10, 11 et 12 février à 20h au Pays de la Sagouine.

La nouvelle production mise en scène par Andréi Zaharia réunira sur scène Eric Butler et Luc LeBlanc, qui faisaient partie de la distribution originale, et la chanteuse et comédienne Izabelle Ouellet.

La pièce comporte plusieurs chansons écrites par Herménégilde Chiasson et interprétées «live» par Izabelle Ouellet sur des musiques d’artistes tels que Les Païens, Denis Richard, Jean-François Mallet, Johnny Comeau, Mario «Fayo» Leblanc, et Jolène Richard.

Le compositeur Jean-François Mallet signe l’environnement sonore alors que les éclairages sont de Marc Paulin. La bande sonore a été réalisée avec la participation de plusieurs musiciens acadiens, dont Georges Belliveau, Danny Bourgeois, Jean-Pascal Comeau, Mario Robichaud et Aaron Currie.

Les billets sont disponibles au guichet du théâtre l’Escaouette situé 170, rue Botsford, au www.escaouette.com, ou en composant le 506.855.0001, poste 207. Le guichet du théâtre est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h et les soirs de représentation. Les billets sont également en vente au Service des Loisirs socioculturels de l’Université de Moncton (Centre étudiant, campus de Moncton); au Monument-Lefebvre, 480, rue Centrale à Memramcook et au Centre des arts et de la culture de Dieppe, 331, avenue Acadie à Dieppe.