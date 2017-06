Le chef Geoffrey De Nert de La Coast sort gagnant du 8e Défi culinaire 2017

par

C’est la casserole de fruits de mer acadienne du chef Geoffrey De Nert qui a été retenue par la majorité des 300 convives pour remporter le 8e Défi culinaire du Club Rotary de Shédiac, organisé dans le cadre de la Semaine de sensibilisation des Clubs Rotary.

Les autres chefs participants étaient : Peter Woodworth, de la Maison Tait, avec une poutine au confit de canard; Sébastien Richard avait préparé de la morue noircie, persillée sur salade de poivrons rôtis; Phillippe DeNert, du restaurant Le Petit Paris, a servi une coquille St Jacques dans un champignon portobello avec brochette de légumes et Cécil Mallery, du restaurant St. James’ Gate a offert un bœuf Wellington à l’artichaut et épinard, enrobé de bacon. Tous les chefs viennent de restaurants de Shédiac. Le sommelier Bill Vance a fait un excellent travail avec l’accord mets-vins lors de la soirée.

En plus d’avoir dégusté un excellent repas gastronomique, les participants ont pu miser sur différents prix mis à l’encan et les profits serviront à financer différents projets du Club Rotary de Shédiac.

Le Rotary est une organisation humanitaire avec plus de 33 000 clubs dans plus de 200 pays. Elle compte plus de 1,2 million de membres. Le Club Rotary de Shédiac a investi, depuis 35 ans, plus de trois millions de dollars dans la région.