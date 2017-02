Le chef de la caserne de Cap-Pelé ne sera plus élu par ses pompiers

par

Charles-Philippe Dray

Le conseil municipal de Cap-Pelé éliminera les élections du chef et du député-chef de son Service d’incendie.

Une résolution en la matière a ainsi été acceptée lors de la dernière réunion du conseil municipal, lundi soir dernier, dans la toute nouvelle mairie de l’endroit.

Dans l’explication de la raison d’être de cette résolution, on y indique que le conseil «veut plus de temps afin d’étudier la question d’élection ainsi que l’ensemble de l’arrêté du Service d’incendie.»

La municipalité a ainsi appointé Ronald Cormier à titre de chef par intérim et Ferdinand Vautour à titre de député-chef, pour un terme d’un an, soit jusqu’à la fin mars 2018.

«Nous voulons réviser la présente formule parce nous ne croyons pas qu’une compétition au sein de nos membres soit si bonne que ça, a mentionné le conseiller qui préside le Comité d’urbanisme et de sécurité publique, Hector Doiron. Auparavant, le chef pompier était simplement nommé par le conseil pour une période indéterminée. On ne sait pas encore si ce sera exactement comme ça, mais nous allons prendre ce temps pour en arriver avec une formule viable. C’est vraiment pour le bien du village et de tous nos citoyens.»

Plusieurs pompiers ont assisté à la réunion, dont Ronald Cormier, qui avait justement été élu chef en 2014.

«Peut-être que les membres ne seront pas tous d’accord avec le fait qu’il n’y aura plus d’élections, mais je crois que le conseil fait la bonne chose. Je sais par expérience que la compétition peut nuire au bon fonctionnement de notre caserne», a déclaré le vétéran-chef, désormais par intérim.

La réunion de lundi était la première réunion publique mensuelle dans les nouveaux locaux de la mairie. Plusieurs citoyens présents ont fait état de la beauté de l’endroit.

«Il nous manque quelques petits détails à faire, mais en gros, je crois que tout se déroule bien. En tous cas, nous sommes vraiment heureux de nous retrouver dans ce nouvel espace», a indiqué le maire de Cap-Pelé, Serge Léger.

L’ouverture officielle de la mairie aura lieu le dimanche 26 février.

En bref… Le maire Serge Léger a tenu à remercier les travailleurs d’Énergie NB, le Club d’âge d’or de Cap-Pelé, le Service d’incendie de Cap-Pelé et la Communauté rurale Beaubassin-est pour leur contribution et leur aide lors de la crise du verglas que nous venons de connaître. «Je tiens également à rappeler à nos citoyens d’être très prudents lorsqu’ils feront usage de génératrices. On sait que le monoxyde de carbone peut être très dangereux.»… La prochaine réunion du conseil municipal de Cap-Pelé aura lieu le 6 mars prochain, à 19h…