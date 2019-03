Le championnat hockey gars AAA aux Matadors

par

Normand A. Léger

Les Matadors de Mathieu- Martin sont les champions du hockey gars des écoles secondaires de l’Association sportive interscolaire du Nouveau-Brunswick 2018-2019.

L’équipe de l’école de Dieppe a remporté une victoire de 6 à 2, dimanche, à Fredericton, face aux Lions de Leo Hayes lors de la partie de championnat disputée devant près de 1000 personnes. Alex Melanson a mené l’offensive avec un doublé. Jonathan Menchions, Samuel Cormier, Maxime Prillo et William Bourque ont réussi les autres filets contre le gardien Joey Cormier, qui a vu 35 lancers. Jérémie LeBlanc a donné deux buts à Adam Gallop et Tyler Tobin, sur 22 tirs. Mathieu-Martin menait 2 à 1, suivant une période et 3 à 2, après deux. C’était un premier titre en cinq ans, soit depuis l’année presque parfaite de 2013-2014. M.-M. avait aussi gagné en 1994 et 1995.

Selon l’entraineur Eric Prillo, «c’était la partie la plus importante de la saison. On a connu une saison de rêve. On a eu une bonne discussion avant la partie et les gars étaient prêts. On ne voulait pas de regret. L’équipe a connu une bonne saison et on se devait de la terminer sur une note élevée. Je ne peux pas être plus heureux pour eux. Toutes les parties ont été difficiles, ce sont les meilleures équipes de la province qui étaient ici. On avait quatre parties importantes à jouer à la fin de l’année et on n’a pas lâché. Les neuf joueurs de 12e année sont de bons leaders. Ceci clôture bien la saison avec 52 gains, trois défaites et aucune nulle, une vraie saison de rêve et inoubliable. C’est un bon souvenir pour le restant de la vie de nos joueurs.»

«C’est incroyable de finir une saison comme cela, c’est un feeling sans comparaison, a dit le capitaine Christian Richard. On fait des sacrifices, des joueurs ont moins joué, mais tous ont bien contribué. J’ai connu un bon tournoi en marquant des buts et je suis excité de cette victoire.»

«Je suis super excité, a ajouté Maxime Prillo. Je suis très content, on la voulait et on l’a mérité. Tout le monde a participé à la victoire et j’en suis fier. On était fatigué, on a eu des bobos, mais en fin de compte, c’est la victoire.»

Pour le gardien Jérémie LeBlanc, «c’est incroyable, on a travaillé toute l’année pour ceci et c’est un énorme plaisir de l’emporter. J’ai raté cinq semaines en fin de saison et j’étais heureux de revenir au jeu. J’ai eu de bons lancers. La fin de semaine a été difficile et fatigante, mais je suis content de tout cela.»

Le joueur de 12e année, Julien Hébert, a délaissé l’équipe midget AAA pour jouer sa dernière saison avec les Matadors. «C’est incro- yable de gagner comme ceci, je voulais vaincre Leo Hayes depuis deux ans et c’est arrivé. On a travaillé dur et l’effort était présent. On ne leur a pas donné trop de chances de marquer ou de revenir dans le match. On a eu des mots d’encouragement de notre entraineur entre la première et deuxième pour nous remettre sur la bonne voie.»

Le défenseur William Bourque a aussi quitté l’équipe midget pour s’aligner avec les Matadors. «On voulait cette victoire, on n’a pas connu le début souhaité, mais on a ensuite marqué. Je savais qu’on allait avoir une bonne équipe et on voulait celle-ci. On avait un but et rien de moins que gagner notre bannière provinciale.»

Lors des parties de la ronde éliminatoire, samedi, les Rebelles de Népisiguit (ESN) ont perdu 7 à 2, face aux Matadors. Scott Tremblay et Jacob Cormier ont réussi à déjouer le cerbère Justin Boudreau, sur 35 lancers. Éric Landry, Alex Melanson, Julien Hébert, Miguel Beattie, Maxime Bastille, Gabriel Cormier et Jérémie Godin ont trouvé le fond du filet contre Jesse Pitre, avec 41 tirs, au but. Mathieu-Martin menait 2 à 1 et 6 à 2, suivant les deux premières périodes. En soirée, les Matadors ont blanchi les Républicains de la Cité-des-Jeunes, 5 à 0. Julien Hébert a mené l’attaque avec deux filets. Christian Richard, Jérémie Godin et Miguel Beattie ont réussi les autres. Le blanchissage a été l’œuvre de Jérémie LeBlanc, qui a bloqué 35 tirs contre 38 pour Nathan Nadeau. Les Matadors menaient 2 à 0 et 3 à 0, suivant 20 et 40 minutes de jeu.

Dans les autres parties, les Lions ont eu raison des Républicains, 7 à 1, et les Rebelles ont disposé des Lions, 5 à 2. Le but de Jérémie Godin à 19:49 de la troisième période a permis aux Matadors de remporter un gain de 5 à 4, aux dépens des Lions, vendredi, lors de la première partie du tournoi. Christian Richard a mené l’offensive avec deux buts. Les deux autres ont été l’œuvre de Julien Cormier et d’Alex Melanson. Nick Rushton, deux et Brady Gould et Zach Bi-shop ont assuré la réplique. Mathieu-Martin menait 1 à 0 et 4 à 2, suivant les deux premières périodes. Jérémie LeBlanc a reçu 22 lancers dans la victoire et Joey Cormier, 27 pour la défaite.

Au hockey AA gars, Woodstock a défait les Acadiens de Louis-Mailloux, Caraquet, 6 à 1, dans la partie de championnat. Louis-Mailloux avait battu Woodstock, 4 à 3, samedi soir, dans la dernière partie de la ronde préliminaire. Louis-Mailloux et Aux-Quatre-vents ont joué un match nul de 4 à 4, samedi, et vendredi, Louis-Mailloux a battu Tantramar, 4 à 2 et Woodstock a eu raison d’Aux-Quatre-vents, 9 à 1. Tantramar a eu le meilleur d’Aux-Quatre-Vents, 7 à 3. North et South Esk a gagné le titre A gars avec un gain de 4 à 2, contre Hartland. Grande-Rivière a gagné 10 à 9, devant Blackville et perdu 7 à 1, contre Hartland et annulé 5 à 5, avec North et South Esk.