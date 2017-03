Le Championnat de l’Est aux Matadors

par

Par Normand A. Léger

Les Matadors de Mathieu-Martin ont eu le dernier mot pour une autre saison en remportant le championnat de la Ligue Subway de la Conférence de l’Est, au hockey masculin.

Logan VandeMeerakker a trouvé la cible à quatre reprises et Damien Robichaud, Jeremy Godin, Maxime Gaudet, Max LeBlanc et Julien Hébert, une fois chaque, pour permettre aux Matadors de vaincre les Patriotes de Louis-J.-Robichaud au compte de 9 à 4, dimanche soir au Centre Superior Propane dans la partie de championnat de la conférence.

Les Matadors (1er Est) et les Patriotes (2e Est) vont rencontrer les Rebelles de l’école secondaire Népisiguit (2e du Nord), de Bathurst et les Bisons de l’école W.-A.-Losier (1er du Nord), de Tracadie, respectivement dans la finale régionale Nord-est 2 de 3. Yannick Doiron, Dylan Walton, Yannick Jacob et Jason Gallant ont réussi les quatre filets des Patriotes, qui prennent le deuxième rang de la Conférence. Alexandre Walton et Justin Landry ont fait face à 40 tirs dans la défaite et Zachary Robichaud, 26 pour la victoire. Le pointage était de 3 à 3, après une période et de 6 à 4, suivant deux.

Julien Hébert a marqué à deux reprises pour mener les Matadors à un gain de 5 à 2, sur les Trojans de Trimble, samedi soir et ainsi remporter la demi-finale, 2 à 1, entre ces deux équipes. Logan VandeMeerakker, Maxime Gaudet et Damien Robichaud ont réussi les autres filets. Chris Dunham et Mack Campbell ont assuré la riposte. Les Matadors ont pris les devants 3 à 0, en première période alors que la deuxième a été celle des Trojans qui ont réduit l’écart à 3 à 2. Les Matadors ont eu deux filets dans un filet désert à la fin. Jamal Nelson a subi le revers et Zachary Robichaud a remporté la victoire. Les deux gardiens ont réussi de supers arrêts tout au long de la partie, qui a été chaudement disputée.

Le deuxième but de la partie de Johnny Chambers, sur une échappée, à 4:13 de la période de prolongation, a donné une victoire de 3 à 2, aux Trojans sur les Matadors dans la deuxième partie de la demi-finale. Kyle Furze avait donné une avance de 2 à 0, aux Trojans. Simon Henman et Max LeBlanc ont assuré la riposte, le premier en deu-xième et l’autre en troisième pour niveler les chances à 2 à 2, et envoyer le match en prolongation. Zachary Robichaud a vu 22 lancers dans la défaite et Jamal Nelson, 47 dans la victoire.

Les Patriotes se sont qualifiés pour la finale grâce aux quatre buts de Jason Gallant, dont deux en désavantage numérique, en route vers un gain de 7 à 5, sur les Royals de Riverview, mercredi soir au domaine des perdants. Josh Léger, Yannick Jacob et Sébastien Brun ont réussi les autres filets pour les Patriotes qui tiraient de l’arrière 2 à 0, au début de la partie. Harrison O’Pray, deux, et Isaac Dunnett, Luke Robison et Brendan Bathurst ont réussi ceux des Royals qui ont vu leur saison se terminer. Les gardiens Alexandre Gould, de L.-J.-R., 37 lancers et Evan Jones, 39 lancers, ont réussi de beaux arrêts tout au long de la partie qui a été chaudement disputée. Les Patriotes ont remporté la série demi-finale, en deux rencontres. Riverview menait 2 à 1, à la fin de la première période et L.-J.-R. a pris les devants 4 à 3, en période médiane.