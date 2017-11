Le Centre d’information aux visiteurs de Shédiac a connu une saison fort occupée

par

Selon les résultats le Centre d’information aux visiteurs de Shédiac a connu une augmentation des visiteurs de 16% pour la saison estivale de 2017.

Le nombre total de visiteurs étaient de 23 652 comparativement à 20 369 en 2016.

Les régions dont le nombre de visiteurs ont connu une augmentation sont : de provenance internationale 95%, du Centre du littoral atlantique les états de New Jersey, New York et la Pennsylvanie 49%, du Québec 24% et de l’Ouest canadien 21%.

Une diminution a été observée pour les provinces maritimes -29% et des états américains proches du Nouveau-Brunswick de -12%.

Pour ce qui est du nombre d’autobus, en 2017, 566 autobus se sont arrêtés en comparaison de 583 en 2016 soit une légère diminution de 3%.

Pour Danny Pellerin, directeur du Développement économique et Tourisme «ces résultats sont très satisfaisants, il est normal que le nombre de visiteurs varie par région d’une année à l’autre. Il faut dire que la température était avec nous cette année.»