Le Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour annonce un don majeur de 100 000$ à la campagne Courage à l’appui du nouvel établissement de Shédiac

par

Les gens du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour sont heureux d’annoncer un don majeur de 100 000$ versé par J.D. Irving, Limited dans le cadre de leur campagne Courage. Cette somme sera dirigée vers le nouvel établissement de Shédiac.

Le don de J.D. Irving, Limited servira à financer la nouvelle aile ultramoderne d’hébergement d’urgence de l’établissement, qui repose sur un modèle pilote d’appartements de deux chambres à coucher conçus pour accueillir les femmes et leurs enfants, qui bénéficieront ainsi d’un refuge immédiat et de services de counseling spécialisés pendant une période de 30 à 90 jours.

«Nous croyons en la mission du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour et dans ces nouvelles installations importantes, qui fourniront des services familiaux essentiels dans tout le Sud-est du Nouveau-Brunswick, et ce, dans les deux langues officielles. Novateur et exceptionnellement bien conçu, le nouvel établissement offrira un niveau inégalé de soins, de soutien et de counseling aux personnes et aux familles dans le besoin», a déclaré Robert K. Irving, le co-pdg de J.D. Irving, Limited.

«Les encouragements reçus de J.D. Irving, Limited et la générosité de l’entreprise depuis l’annonce de ce projet en décembre dernier nous réjouissent. Nous venons de soulever la première pelletée de terre sur le chantier, ce qui n’aurait pas été possible sans une telle générosité», a dit Chantal Thanh De Alba, la directrice adjointe du Centre de ressources et de crises familiales Beauséjour.

Ce nouveau centre polyvalent de 19 000 pieds carrés, qui devrait ouvrir ses portes au printemps 2019, sera le premier du genre au Nouveau-Brunswick.