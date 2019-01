Le Carnaval d’hiver de Dieppe se renouvelle pour sa 43e édition

par

C’est avec une nouvelle image et une programmation remplie de nouveautés que le Carnaval d’hiver de Dieppe, anciennement connu sous Carnaval d’Amitié, revient cette année.

Dans cette nouvelle programmation, les habitués du Carnaval retrouveront les activités classiques de l’événement, telles que la cabane à sucre, le déjeuner du Club Rotary et la sculpture sur glace. Il y aura également de nombreuses nouveautés qui sauront plaire aux petits et grands. Il sera entre autres possible de participer à des ateliers de clowns ainsi que visiter un mini-centre des sciences au Repaire jeunesse de Dieppe. De nombreuses activités extérieures auront lieu tout au long du Carnaval, incluant un rallye à la Place 1604, des courses à pied et de fatbike au parc Rotary St-Anselme, un jeu de babyfoot humain géant et plus encore!

«Cette année marque un renouveau pour le Carnaval d’hiver de Dieppe, que ce soit grâce à son image modernisée ou sa programmation entièrement repensée. Nous continuons d’offrir les activités que les gens apprécient année après année, mais nous avons également approché de nouveaux partenaires afin de proposer de nombreuses activités inédites. Un des changements est que nous proposons maintenant plus d’activités intérieures afin de ne pas être complètement à la merci de la météo», mentionne Julie Bélanger, agente communautaire à la Ville de Dieppe.

Le Carnaval se déroulera du 1 au 3 février et la cérémonie d’ouverture aura lieu le vendredi à 18h30 à la Place 1604 lors de l’activité des Plaisirs sur glace. Pour en savoir plus sur la programmation du Carnaval d’hiver de Dieppe, visitez le dieppe.ca.