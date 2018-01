Le Carnaval d’amitié de Dieppe de retour avec une programmation pour toute la famille

par

Dieppe sera en fête du 2 au 4 février alors que se tiendront une foule d’activités à travers la municipalité dans le cadre du Carnaval d’amitié. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu à la Place 1604 le vendredi 2 février à 18h30. Les joueurs des Aigles Bleus se joindront à nous pour une séance de patinage sur l’anneau de glace, au son de la musique de La Virée. Il y aura également des feux de joie et du chocolat chaud.

«Parmi les nouveautés cette année, il y aura deux tournois de disc golf afin de faire découvrir ce sport qui se pratique même l’hiver. Il y aura également une démonstration et une course de vélo à pneus surdimensionnés «Fatbike», qui permet de pratiquer cette activité dans la neige», fait savoir Julie Bélanger, agente communautaire pour la Ville de Dieppe.

Quelques activités à ne pas manquer : une soirée intime en compagnie de Laurie LeBlanc, au Centre des arts et de la culture, une journée sportive au Club Garçons et Filles et des feux d’artifices, suivi d’un feu de joie avec Nobie Jones Band en prestation musicale.

La majorité des activités seront gratuites et se dérouleront au parc Rotary St-Anselme. Les gens sont invités à consulter le dieppe.ca ou à se procurer la programmation officielle afin de connaître les détails.