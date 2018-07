Le budget participatif permettra à six projets communautaires de voir le jour

par

C’est avec grand plaisir que les bénévoles ont annoncé en compagnie du maire suppléant de la Ville de Dieppe, Ernest Thibodeau, les gagnants de la seconde édition du projet de budget participatif (PBP).

Le PBP est une initiative municipale qui a permis aux résidents de choisir comment dépenser une partie du budget de fonctionnement municipal. Lancé en juin 2017 sous le thème «Transforme ta communauté!», 200 idées de projets ont été reçues dans les catégories communauté active, branchée, créative et verte.

Ce sont 24 de ces idées qui ont par la suite été transformées en propositions de projets concrets et ont été présentées à un jury citoyen. Celui-ci en a retenu 16 qui se sont retrouvées sur le bulletin de vote. Plus de 2000 résidents ont ensuite voté en mai et juin pour leurs projets favoris.

Gagnants édition 2018

Communauté active – Contribution financière permettant de construire et d’aménager des infrastructures de jeux pour les élèves de la 3e à la 5e année à l’école Le Marais.

Communauté branchée –Un espace libre pour faire courir son chien sans laisse favorisant le réseautage et le rassemblement des gens.

Communauté branchée – Randonnée hebdomadaire gratuite en triporteur offerte aux aînés, et permettant des balades de plaisance et utilitaires dans le but de contrer l’isolement.

Communauté créative – Aménagement de boites de livres ici et là au sein de la communauté permettant à quiconque d’avoir accès aux livres dans les endroits publics. Cette initiative permettra de développer le goût de la lecture chez les plus jeunes. De plus, la collection de livres mettra en vedette des personnages de différentes cultures sensibilisant ainsi la communauté à l’importance et aux avantages de la diversité culturelle.

Communauté verte –Un parc d’arbres fruitiers au parc Rotary St-Anselme, où les gens pourront se rendre durant l’été ou l’automne afin de cueillir, gratuitement, des fruits tels que des prunes et des poires.

Communauté verte –Une station mobile permettant de rendre de l’eau potable disponible aux endroits où il n’y en a pas et durant divers rassemblements communautaires, réduisant ainsi le besoin de bouteilles de plastique.

La mise en œuvre des projets gagnants aura lieu au cours des prochains mois. Vous souhaitez y participer? Communiquez dès maintenant avec Luc Richard au 877-7920.