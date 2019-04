Le bronze pour Équipe NB -16 ans

par

(N.A.L.) –La formation du Nouveau-Brunswick a raflé le bronze dans la division des -16 ans aux championnats nationaux de la ringuette tenus la semaine dernière à l’Île-du-Prince-Édouard.

Pour sa part, l’équipe -19 ans du NB n’a pas accédé aux séries.

Le NB a vaincu l’Onta- rio3 (Ouest Ottawa), 5 à 2, dans la partie finale, samedi matin des -16 ans, grâce aux deux buts chacune de Chloé Gaudet et Manon Vautour et le simple de Janelle Hébert. Anisah Smith a inscrit le gain avec 28 arrêts contre 41 pour son opposante. La médaille d’or a été remportée par Alberta4 avec un gain de 5 à 1, sur le Wave de l’Île-du-Prince-Édouard1.

Vendredi, Manon Vautour a réussi deux filets pour mener Équipe NB à un gain de 2 à 1, sur Ontario1. Anisah Smith a remporté le gain devant le filet avec 46 arrêts contre 30 pour son opposante. Alberta4 a ensuite eu raison d’Équipe NB, 4 à 1. Élyse Grandmaison a réussi l’unique filet des perdantes et Anisah Smith a 35 arrêts contre 31 pour la gardienne opposée. Le NB a pris le troisième rang de la division B avec une fiche de 3 et 2, pour six points.

Équipe NB a gagné 5 à 2, contre la Crew de Calgary grâce aux deux buts de Grace MacMillan et les simples de Courtney Carter, Julie Allain et Janelle Hébert, mercredi. Chloé Gaudet a obtenu deux passes et Anisah Smith a remporté le gain devant le filet avec 18 arrêts contre 52 pour son opposante.

Mardi, le NB a écrasé la Saskatchewan2, 9 à 2, après avoir pris les devants 6 à 0, en première période. Nadia LeBlanc a réussi le tour du chapeau et Courtney Carter a deux buts. Les autres sont venus des bâtons de Geneviève Belliveau, Chloé Gaudet, Manon Vautour et Élyse Grandmaison. Jorryn Auffrey a repoussé 22 tirs pour le gain contre 31 pour la gar- dienne opposée.

Équipe NB a perdu 9 à 7, contre Ontario2, après avoir donné cinq filets en deuxième période. Le NB avait dominé 6 à 4, en première période. Grace MacMillan et Manon Vautour ont deux buts chacune et Courtney Carter, Janelle Hébert et Geneviève Belliveau, un chacune. Jorryn Auffrey était la gardienne avec 29 arrêts contre 18 pour son opposante.

Au banquet, Coutrney Carter a été nommée sur la première équipe étoile et Geneviève Belliveau, sur la deuxième équipe étoile.

Division -19 ans

Vendredi, Équipe Nouveau-Brunswick a perdu 6 à 3, contre l’Ontario 1 dans la dernière partie de la catégorie -19 ans. Jesika-Pascale Savoie, Amy Green et Janika Ouellet ont trouvé la cible pour les perdantes. Amélie Duguay a effectué 36 arrêts dans la défaite contre 23 pour son opposante. Le NB a terminé en deuxième position de la division B avec une fiche de 6 et 2, pour 12 points. L’Ontario1 a défait Québec2 (Laurentides), 5 à 2, pour rafler l’or des -19 ans alors que le Rush de Calgary a eu raison d’Ontario3 (Napean), 5 à 4, en prolongation pour le bronze.

Le NB a gagné 6 à 1, contre Manitoba2, jeudi. Alexis Beal a deux buts et le même nombre de passes pour mener l’offensive. Cloé LeBlanc a un but et trois passes et Alexane Dupuis, Ariane Hébert et Amy Green, un but chacune. Alyssa Corbin a effectué 17 arrêts pour la victoire contre 36 pour son opposante. L’Alberta1 a vaincu le NB, 6 à 0. Amélie Duguay a vu 31 lancers dans la défaite contre 24 pour son opposante.

Mercredi, le Nouveau-Brunswick a blanchit la Colombie-Britannique, 7 à 0. Alyssa Corbin (38 minutes) et Amélie Duguay ont inscrit le jeu blanc avec 64 arrêts contre 12 pour la gardienne opposée. Cloé LeBlanc et Amy Green ont chacune deux buts et Ale-xis Beal, Alexane Dupuis et Olivia Charron, un chacune.

En soirée, Équipe Nouveau-Brunswick a eu raison de la Saskatchewan1, 6 à 3, avec les deux filets de Cloé LeBlanc et d’Alexis Beal et les simples d’Alexane Dupuis et Ariane Hébert. Denika Diotte, Cloé LeBlanc et Ariane Hébert ont deux passes chacune. Amélie Duguay a réussi 34 arrêts pour la victoire et 32 pour la gardienne opposée.

L’Équipe du Nouveau-Brunswick a remporté deux victoires mardi. Le NB a eu raison de la Nouvelle-Écosse1, 8 à 1. Cloé LeBlanc a inscrit le tour du chapeau et deux passes pour mener l’attaque. Amy Green, Katie Beers, Alexane Dupuis, Alexis Beal et Jésika-Pascale Savoie ont un but chacune et Ariane Hébert, trois passes. Alyssa Corbin a repoussé cinq tirs dans le gain contre 30 pour la gar- dienne opposée.

L’équipe du Nouveau-Brunswick a pris les devants 3 à 1, en première période pour l’emporter 4 à 1, devant l’Ontario2. Cloé Le-Blanc, Janika Ouellet, Alexis Beal et Ariane Hébert ont trouvé la cible. Amélie Duguay a réussi 26 arrêts pour le gain devant le filet contre 23 pour son opposante.

Cloé LeBlanc a été nommée au sein de la deuxième équipe étoile du championnat.