Le Bistro ludique Moque-Tortue à Shédiac – Ouverture d’un commerce unique en son genre

Claire Lanteigne

Depuis le 19 août dernier, un tout nouveau commerce attire les regards sur la rue Main à Shédiac. Le Bistro ludique Moque-Tortue est le seul du genre au Canada et il sera ouvert à l’année, de 11h à 23h. Ce sont surtout dans des cafés que l’on peut jouer différents jeux, mais ici on offre de la nourriture plus fine, des collations, des mets santé et même du maïs soufflé.

Et en y entrant, on est facilement épaté par l’incroyable quantité de jeux, bien rangés en catégories dans les différentes pièces; les belles couleurs vives des murs et l’accueil chaleureux des propriétaires Heather Wright et Sébastien Després. Une belle terrasse est aménagée à l’extérieur donnant sur la rue Main.

La soirée précédant ma visite, ça affichait complet et inutile d’ajouter que Sébastien était très heureux. «C’était la première fois que c’était plein, dit-il, et c’était beau à voir. Tous les gens jouaient et avaient bien du plaisir. Pendant le jour je vois souvent des parents et des grands-parents avec des enfants, tandis qu’en soirée ce sont surtout des adultes, des gens de mon âge. Ça met de la vie dans la maison», dit-il.

«Le Moque-Tortue est équipé de la plus grande collection accessible de jeux de société du Canada Atlantique. Nous avons des jeux de cartes, des jeux de dés, des jeux de guerre, des jeux de tuiles, des jeux solitaires, des puzzles, des jeux euros, des jeux abstraits, des jeux de rapidités, des jeux pour tout le monde, de dire Sébastien. Avec plus de deux mille titres, vous pourriez passer des heures à parcourir la collection, mais l’important c’est de jouer.»

Le Moque-Tortue accueilletous les joueurs dans des groupes de toutes tailles (à condition d’avoir suffisamment de tables et de chaises). On vous demande d’apporter un seul jeu à la fois sur votre table et aucun jeu ne doit être sorti de la salle. Il en coûte 5$ par personne pour jouer aussi longtemps que vous le souhaitez.

Vous voulez juste manger, prendre un café ou une bière? Pas de frais d’admission! La cuisine offre une variété de mets, dont des plats de homard, des fruits de mer frais, de belles soupes, de chaudrées abondantes, et de superbes collations. Il y a également un bar bien garni.

Au deuxième étage on retrouve une salle de réunion remplie de centaines de jeux réservée pour les rencontres, les fêtes privées et pour accommoder de joueurs plus sérieux et trois premières salles d’évasion. «Nos jeux d’évasion sont un excellent moyen pour deux à huit joueurs de se confronter à un vrai défi, d’établir des relations entre collègues de travail, de passer une soirée amusante, ou même de célébrer quelqu’un de façon originale, d’ajouter Sébastien

«Quand on veut faire quelque chose, de poursuivre le jeune entrepreneur, il faut impressionner, avoir quelque chose de mieux que ce qui existe. Il y a un jeu pour tout le monde, mais tout le monde ne veut pas jouer le même jeu. J’ai utilisé 200 sets de dominos pour un jeu d’évasion, car il faut innover pour intéresser les gens et c’est ce que j’essaie toujours de faire. J’ai également des plans pour le troisième étage.»

Le Griffon

Le jeune couple a également fait l’acquisition de la Maison Vienneau, un gite du passant quatre étoiles soigneusement opéré par Marie et Norbert Vienneau pendant deux décennies. Les nouveaux propriétaires visent à maintenir la même qualité d’accueil et le même soin du détail que portaient ses anciens propriétaires.

La villa est maintenant appelée Le Griffon, d’après le personnage dans l’oeuvre de Lewis Carroll (Alice au pays des merveilles). Ouverte à l’année, on y sert d’excellents déjeuners. Les deux belles maisons jaunes sont à sept portes une de l’autre.

Comme tout nouvel entrepreneur, les journées sont longues pour Sébastien qui fait les déjeuners dès 6h le matin au Griffon et qui ferme le Moque-Tortue à 23h en soirée. Et Heather met également de longues heures dans les entreprises. On peut compter sur une équipe de sept employés et on espère en avoir une vingtaine l’été prochain (gite et école en plus). Mais le couple est conscient que c’est nécessaire pour faire progresser leur entreprise.

École de musique

Tous deux musiciens, Heather et Sébastien ouvrent également l’École de musique Le Griffon, située dans l’auberge Le Griffon. «Nous avions une très grosse école de musique, à Witless Bay, à Terre-Neuve et Labrador, de dire Sébastien, avec plus de 500 élèves. Heather enseigne le piano, le violon, le violon alto, la cornemuse et offre des cours de groupe aux petits (2 à 5 ans).» Pour sa part Sébastien enseigne la guitare et la chanson.

Ils sont les fiers parents de deux belles petites filles Amélie et Évangéline et un troisième enfant est attendu en février prochain.