Le Bilan à mi-saison du Marché de Shédiac s’avère positif!

par

À la mi-juin, la Ville de Shédiac a confié la gestion du Marché à La Récolte de Chez Nous, coopérative de producteurs agricoles, qui gère depuis plusieurs années le Marché de Dieppe. La mission de La Récolte de Chez Nous est d’encourager et de promouvoir les produits locaux, ainsi que de sensibiliser la communauté au développement durable. Son objectif est de faire du Marché de Shédiac, un marché des fermiers accueillant encore plus de producteurs, des restaurateurs, des artistes et des artisans locaux pour le plus grand bénéfice des clients.

Si certains marchands, inquiets de l’ouverture ou non du marché, ont opté pour d’autres alternatives, les artistes, artisans, producteurs et restaurateurs emblématiques ont répondu présents et le marché a pu ouvrir ses portes le 17 juin.

Des producteurs de fruits et légumes, tel que Les Digues, de végétaux, tels que les Jardins de Stellaria ou les Pépinières Sunrise, des Food Trucks, des restaurateurs, tels que Fresh Chapati ou Régis Pizza, un artisan boulanger : Copains, un pâtissier : Adorable Chocolat, des artistes peintres tels que Zev et Nicole ou Susan Jardine, des artisans proposant des savons comme Kizzi Soaps, de la poterie comme Lavi Pottery, des cabanes à oiseaux, comme Mac Kelly, et un stand des Premières Nations, pour n’en citer que quelques uns, participent à l’attractivité et la réussite du Marché.

Les clients ont fréquenté leur marché dès le premier jour! Environ 90 exposants proposent leurs produits au parc Pascal-Poirier et environ 3000 clients viennent au marché pour acheter ou se restaurer, profiter de la zone de pique-nique du centre du Marché et écouter les artistes – locaux eux aussi!

Le Marché de Shédiac est le lieu de promenade dominical idéal! Les visiteurs peuvent déambuler dans les allées du marché et y trouver des produits frais à consommer sur place ou à emporter, des souvenirs à rapporter de leurs vacances, en amenant leurs enfant jouer sous les jets d’eau ou dans les jeux gonflables, en participant aux divers concours. Ils pourront aussi assister le 19 août à un Pow wow organisé par les marchands Mi’kmaqs.

L’attractivité et l’ambiance du marché résultent d’une alchimie entre l’offre proposée aux clients par les marchands enthousiastes, le cadre : ce beau parc bien équipé par la Ville de Shédiac, l’organisation, la communication et l’animation.

Et cette alchimie fonctionne bien au Marché de Shédiac!