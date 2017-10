Le 9e Bowl de l’Acadie aux Olympiens

par

(N.A.L.) – Les Olympiens de l’école L’Odyssée ont remporté les honneurs de la 9e présentation du Bowl de l’Acadie avec un gain de 35 à 0 sur les Matadors de Mathieu-Martin, jeudi dernier au terrain Rocky Stone, au football des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick.

Cette victoire donne l’avance aux Olympiens dans la course de ce classement, 5 à 4. Benoit Cormier a mené l’offensive avec deux majeurs, le premier et le troisième. Brandon McKenna, en défensive, a bloqué un botté et a ramassé le ballon pour courir 35 verges pour inscrire un autre touché. Le quart Devin Niles a réussi quatre passes de toucher durant la joute. Benjamin Willemsen et Gabriel Gagné ont capté des passes pour des majeurs. Olivier Lévesque a botté les cinq transformations. L’Odyssée menait 14 à 0, à la mi-temps et 21 à 0, au début du quatrième quart.

«On l’attendait cette victoire, a dit le quart Devin Niles, des Olympiens. Les Matadors sont meilleurs que l’an dernier, mais on les a battus. Ils ont bien joué et ce n’était pas facile. La deuxième demie a été meilleure que la première. C’était une partie différente de l’an dernier, mais cela fait du bien de gagner le Bowl de l’Acadie. On veut continuer à gagner.»

Le receveur de passes et demi-défensif, Benoit Cormier, était content de cette victoire, lui qui est en 12e année. «Je suis heureux de pouvoir contribuer à l’équipe, a-t-il indiqué. Devin (Niles) a bien joué et comme receveur, j’ai bien joué. J’ai aussi évolué à la défense, c’est nouveau pour moi et j’ai fait de mon mieux. Je suis meilleur à l’offensive, mais j’ai aimé la défensive. On a connu quelques difficultés au début, mais on a écouté les entraineurs et on a mieux joué.»

Selon le coentraineur en chef, Kris Kennedy, «les Olympiens ont joué un bon match. La défensive a bien joué et l’offensive a mieux exécuté en deuxième demie. Le jeu de passes en deuxième et nos équipes spéciales, avec un majeur, ont fait la différence. On a joué Benoit Cormier des deux côtés du ballon parce qu’on voulait placer nos meilleurs joueurs des deux bords et s’assurer de la victoire.»

Matadors

Selon l’entraineur Nick Murray, des Matadors, «le Bowl de l’Acadie a été décevant pour les Matadors, on pensait faire bien mieux. Les Olympiens étaient plus prêts et ont mieux exécuté que nous. Il n’y a pas d’excuses, on doit mieux jouer des deux côtés de la balle. On place le focus sur le groupe pour la balance de la saison et pour mieux jouer. On a encore un espoir des séries, il faut bien se concentrer contre Moncton qui a, historiquement, un des meilleurs programmes de la province. Ils n’ont pas de faiblesses notables. Même avec un pointage proche, ils peuvent bien jouer. On devrait avoir une bonne partie contre eux cette semaine.»

«J’ai adoré l’expérience de jouer devant beaucoup de personnes de mon école, a dit le quart recrue, Nicholas Gaudet. C’était ma première pleine partie à cette position. L’atmosphère était incroyable. J’ai appris à ne pas être trop nerveux, même si le match est très important et qu’on a une bonne équipe. On espère rejouer L’Odyssée lors des séries avec un scénario bien différent.» Gaudet a remplacé la quart Justin Losier, blessé à une main.

Dans les autres parties spéciales de la Conférence de l’Est, vendredi, les Purple Knights de Moncton ont défait les Trojans de Trimble, 63 à 8 et les Royals de Riverview ont causé la surprise en venant de l’arrière pour vaincre le Titan de Tantramar, 27 à 26.

Les Matadors vont affronter les Purple Knights, vendredi soir à 17h au Rocky Stone et le Titan et les Olympiens se mesureront vendredi, à 20h au même endroit. Chaque équipe a deux autres parties avant la présentation des séries de fin de saison.